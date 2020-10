Fallece el padre de Francesco Totti a causa de covid-19

Este martes se dio a conocer que Enzo Totti, padre del legendario exfutbolista de la Roma, Francesco Totti, perdió la vida a los 76 años de edad tras ser ingresado a terapia intensiva del hospital Spallanzani, ubicado en la capital de Italia, con síntomas de covid-19.

Antes de ser víctima del coronavirus, el ‘Sheriff’, como conocían al progenitor de ‘Il Capitano’, sufrió un infarto años atrás, mismo que lo privó de acompañar a su hijo a los entrenamientos y partidos de la AS Roma, club del que siempre fue seguidor y que lo recordó en su fallecimiento.

Papá nunca me felicitó, al contrario, siempre me pegaba. Cuando marqué dos goles, me dijo que tenía que marcar cuatro. Hasta el último día nunca me dijo nada. Y tal vez esta fue mi suerte. Mis padres me enseñaron los valores correctos, cómo respetar a las personas mayores”, comentó Francesco Totti en una entrevista.