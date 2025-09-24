Exigen a FIFA suspender a la selección de Israel

Ginebra. Expertos independientes de la ONU hicieron un llamado para que tanto la FIFA como la UEFA suspendan a Israel por su ofensiva en Gaza, una semana después de que una comisión de ese organismo afirmó que se perpetra un genocidio contra el pueblo palestino. Sin embargo, las sanciones que solicitan no serían contra los futbolistas de ese país.

“Las instancias deportivas no deben cerrar los ojos ante las graves violaciones de los derechos humanos”, denunciaron en un comunicado los tres relatores especiales y miembros del Grupo de Trabajo de Empresas y Derechos Humanos.

“Las selecciones nacionales que representan a estados que cometen violaciones masivas de derechos humanos pueden y deben ser suspendidas, como ha sucedido en el pasado”, insistieron.

Estos expertos declaran de manera independiente, ya que no lo hacen en nombre de Naciones Unidas, tal como hizo la comisión que hace unos días declaró que “Israel está ejecutando un genocidio contra Palestina”. Sin embargo, sostienen que la suspensión de Tel Aviv es “una respuesta necesaria al genocidio en curso”.

“El deporte debe rechazar la idea de que todo puede seguir igual”, reclaman los expertos, entre los que figura la relatora para los Derechos Humanos en los Territorios Palestinos Ocupados, Francesca Albanese.

“Existe un imperativo legal y moral para adoptar todas las medidas posibles para terminar con el genocidio en Gaza ya”, agregaron.

Al ser consultadas por Afp, la UEFA rechazó realizar comentarios, mientras la FIFA optó por no ofrecer una reacción por el momento.

El 16 de septiembre, por primera vez, una comisión internacional de investigación con mandato de la ONU acusó a Israel de cometer genocidio en Gaza desde octubre de 2023 con la intención de destruir a los palestinos, en un contexto de creciente rechazo internacional a la ofensiva israelí.

Estos expertos independientes de la ONU consideran que los dirigentes de los organismos deportivos “no pueden permanecer neutrales frente a un genocidio”.

No obstante, matizaron que el boicot “debe tener como objetivo al Estado de Israel y no a los jugadores individualmente” y que, por tanto, no debería “sancionarse a futbolistas con base en su origen o nacionalidad”.

Los llamados a suspender a la selección israelí de todas las competiciones se multiplican. Hace unos días, el ex jugador francés Éric Cantona criticó la doble vara de medir que ejercen los organismos del futbol.

Doble rasero

“Cuatro días después de que empezara la guerra en Ucrania, FIFA y UEFA suspendieron a Rusia. Estamos ahora 716 días después del comienzo de lo que diversos organismos llaman un genocidio e Israel sigue pudiendo participar. ¿Por qué esta doble medida? FIFA y UEFA deben suspender a Israel. Los clubes deben rechazar jugar contra equipos israelíes”, dijo Cantona.

Al día siguiente del final caótico de la Vuelta ciclista a España en Madrid, el presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, instó también a excluir a Tel Aviv de las competiciones deportivas “mientras continúe la barbarie” en Gaza.

La ofensiva de Israel ha provocado la muerte de más de 65 mil palestinos, en su mayoría civiles, según el Ministerio de Salud del gobierno de Hamas, cifras que la ONU considera confiables. Tel Aviv además ha causado una situación de emergencia por el hambre entre la población.

Desde 1991, la UEFA admitió a Israel para participar como selección en competencias europeas y, a partir de 1992, clubes de ese país juegan en los torneos continentales como Liga de Campeones.

A Rusia, por la ataques con Ucrania, se le expulsó desde 2019 de toda competencia internacional de la FIFA, por lo que ya no pudo participar en la Copa del Mundo de Qatar 2022 ni en Juegos Olímpicos, como los de Tokio 2020 y París 2024.

Apenas en agosto de 2025, durante la Supercopa de la UEFA entre Tottenham y PSG, el organismo envió un mensaje antes del partido con una manta gigante que decía “Dejen de matar niños, dejen de matar civiles”. El mensaje nunca hizo alusión a los responsables del Estado israelí.