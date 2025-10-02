EU aumentará personal en embajadas y consulados para procesar visas para el Mundial

Washington. El Departamento de Estado aumentará el personal en ciertas embajadas y consulados de Estados Unidos para acomodar un esperado aumento significativo en las solicitudes de visa de los aficionados al futbol que desean asistir a los partidos de la Copa del Mundo en Estados Unidos el próximo año.

El departamento afirmó ayer que enviará cientos de oficiales consulares adicionales a «países designados» para manejar la demanda de entrevistas para visas. Aún no se ha determinado el número de empleados ni los países a los que irán, ya que el grupo de 48 equipos para la Copa 2026 no se ha definido.

Las entradas para el torneo, organizado por Estados Unidos, Canadá y México, salieron a la venta el miércoles en medio de preocupaciones por la represión de la administración Trump sobre la migración y las visas temporales que ofrecen permiso para ingresar a Estados Unidos.

Las nuevas políticas de visa ya han resultado en la deportación de numerosos extranjeros considerados como involucrados en actividades o discursos que la administración republicana dice que van en contra de sus posiciones. Esas políticas incluyen una verificación mejorada de las cuentas de redes sociales de los solicitantes y otras declaraciones públicas.

Los viajeros de la Copa del Mundo que vengan a Estados Unidos desde los países principalmente europeos y asiáticos que forman parte del Programa de Exención de Visa probablemente no requerirán una entrevista. Pero los aficionados de países que no están inscritos en el programa y que no tienen ya visas de turista o de negocios válidas necesitarán aplicar, un proceso que requiere una entrevista en persona y una revisión de seguridad mejorada.

El Departamento de Estado informó que «está preparado para satisfacer la demanda mientras mantiene rigurosos requisitos de verificación».

En aproximadamente el 80 por ciento de los países que se han clasificado para el Mundial o que pueden clasificarse, las citas para entrevistas de visa pueden programarse en dos meses o menos, anunció el departamento.

Para lidiar con el aumento anticipado en la demanda y mejorar la velocidad del procesamiento, el departamento informó que en los próximos meses «enviará cientos de empleados a países designados» para entrevistar a los aficionados que no tienen ya una visa válida para Estados Unidos.

Asimismo, indicó que los aficionados deberían comenzar el proceso de solicitud de visa ahora y señaló que sus operaciones continuarán durante el cierre del gobierno de Estados Unidos que comenzó el miércoles.