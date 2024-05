Estrella de Aces, A’ja Wilson, consigue zapato exclusivo con Nike

La dos veces MVP de la WNBA, A’ja Wilson, finalmente obtendrá su zapato exclusivo de Nike.

La noticia tan esperada llegó el sábado por la mañana cuando Las Vegas Aces, equipo dos veces campeón de Wilson, se preparaba para enfrentar al equipo nacional de Puerto Rico en un juego de pretemporada en el Colonial Life Arena de Carolina del Sur. La ex campeona nacional de las Gamecocks se puso una sudadera para su llegada a la arena que decía: «Por supuesto que tengo un zapato Dot Com» (en inglés: Of Course I Have A Shoe Dot Com), una URL que redirigía al sitio web de Nike con el anuncio.

El zapato de Wilson se llamará «A’One».

En la noche del sábado, Wilson se lució al registrar 27 puntos y 14 y Las Vegas Aces despachó a Puerto Rico 102-50 frente a 13,507 fanáticos. También anotaron en dobles dígitos para las Aces, Kelsey Plum, con 20 puntos, y Megan Gustafson, con 17. Trinity San Antonio fue la máxima anotadora por las boricuas con 10 puntos.

Nike ha incluido a Wilson en la lista de atletas exclusivos de la marca, un grupo que incluye a Serena Williams, Megan Rapinoe, Naomi Osaka y Sabrina Ionescu del New York Liberty. El zapato y el resto de la colección exclusiva de Wilson llegarán en 2025.

«Ha sido increíble trabajar con Nike para lograr el sueño de tener mi colección, y realmente es un honor dar el siguiente paso y convertirme en atleta exclusiva de Nike», dijo Wilson en un comunicado. «Desde mi logotipo hasta el aspecto del zapato y las piezas de toda la colección, hemos trabajado para asegurarnos de que cada detalle esté perfectamente adaptado a mi juego y estilo».

Después de trabajar con Nike durante más de un año para desarrollar su colección exclusiva, Wilson solicitó que se anunciara la noticia junto con el viaje de las Aces a Columbia, Carolina del Sur, que es su ciudad natal.

«Lo más importante para mí es poder presentar en qué he estado trabajando durante un par de años en mi estado natal, en mi ciudad natal», le dijo Wilson a Aaron Dodson de Andscape. «Un lugar donde la gente me vio crecer y yo alcé las cejas como diciendo: ‘¡¿Es ella realmente tan buena?!’ Luego verme en la universidad y ahora en el baloncesto profesional».

Wilson será la decimotercera atleta de la WNBA en tener un zapato exclusivo, la mayoría emitido durante los primeros años de existencia de la liga. Después de una pausa de más de una década en la que ninguna jugadora de la WNBA obtuvo un zapato exclusivo, Breanna Stewart y Puma lanzaron los Stewie 1 en 2022, mientras que Nike lanzó el Air Deldon, el zapato de Elena Delle Donne, en 2022 y el Sabrina 1 para Ionescu el siguiente año.

A medida que las Aces ganaron campeonatos consecutivos de la WNBA en 2022 y 2023, con Wilson estableciéndose como posiblemente la mejor jugadora de la liga y la cara del juego, los fanáticos pidieron que Wilson se uniera a ese club selectivo, y muchos señalaron que la falta de jugadoras negras incluidas en esta reciente ola de ofertas de calzado.

Esas quejas revivieron el mes pasado cuando se informó que se espera que la selección número uno del draft de 2024, Caitlin Clark, firme un acuerdo con Nike por valor de hasta 28 millones de dólares que incluiría su zapato exclusivo.

«Definitivamente la paciencia tiene valor», dijo Wilson a Andscape. «Eso es algo que la entrenadora [Dawn] Staley [de South Carolina] me ha enseñado: que algunas de las mejores cosas surgen de la espera y que ‘lo que se retrasa no se niega’. Eso es algo que tengo tatuado. Es algo por lo que vivo, así que es algo que voy a superar».

La popularidad y el impacto de Wilson se extienden mucho más allá de la cancha: Tiene una estatua afuera del Colonial Life Arena, fue nombrada una de las 100 personas más influyentes de Time en 2024 y es autora de «Dear Black Girls», un libro más vendido del New York Times lanzado este año.

Su relevancia cultural se solidifica aún más con su propio zapato exclusivo. Wilson dijo en un comunicado que el proceso de diseño fue «realmente gratificante» y que no se dio cuenta de todo lo que implica.

«Esto es algo en lo que he estado trabajando muy duro y creo que es lo que mucha gente no entiende», dijo Wilson a Andscape. «No quería simplemente conseguir un zapato. … Porque siento que cuando la gente piensa en mí, cuando la gente piensa en mi equipo, saben: ‘Vamos a ir más allá’. Y eso es lo que quiero que sea mi zapato.

«Ha sido un viaje increíble, pero ahora me he quitado mucho peso de encima porque estaba empezando a ponerse difícil», continuó Wilson. «Pero con el movimiento y el crecimiento del juego, siento que este era el momento perfecto para decir: ‘Oye, tengo un zapato en camino'».

Wilson dijo en el comunicado que quería que el zapato fuera «ligero y cómodo para todas las horas que paso en la cancha, y que también se vea muy bien», y agregó que espera que la gente lo use tanto dentro como fuera de la cancha.

«Es muy emocionante compartir mi firma, una parte de mí, con el mundo», dijo.

Wilson y las Aces, que abren su temporada 2024 de la WNBA el martes, esperan ganar el primer campeonato triple de la liga desde que los Houston Comets ganaron cuatro seguidos (1997-2000). Wilson, sin duda, será una de las favoritas para el premio a la Jugadora Más Valiosa y está preparada para liderar al equipo nacional de Estados Unidos en su búsqueda del oro en los Juegos Olímpicos de París 2024 este verano.

Con información de ESPN