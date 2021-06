Estos son los principales candidatos a ganar la Copa América 2021 a día de hoy

La Copa América 2021 ha vivido unas semanas de lo más intensas debido a los problemas de las dos sedes originales, Argentina y Colombia, para poder organizar el torneo de forma óptima. Finalmente es Brasil el encargado de hacerlo, y la competición ya se encuentra con los fanáticos aguardando los muchos encuentros que están programados de aquí al día 10 de julio.

Pero ¿quién será proclamado campeón? Aunque es difícil saberlo en los primeros días desde el inicio, ya es posible obtener algunas ideas acerca de quiénes son los favoritos en base a las selecciones de las casas de apuestas.

Brasil, claro candidato

Si ya antes de comenzar la Copa América 2021 Brasil era un claro candidato a poder llevarse el título, ahora que juegan en casa, todavía más.

El conjunto dirigido por Tite es uno de los claros aspirantes, con momios de +110 que se pueden conseguir a través de los bonos casas de apuestas disponibles en territorio mexicano. Por supuesto, estas pueden ir variando a medida que los partidos se suceden y los eventos van inclinando el torneo hacia un lado o hacia otro.

No obstante, los comandados por Thiago Silva disponen de un equipo que llega especialmente poderoso este año a la Copa América, y mucho tendría que modificarse el panorama para que no consiguieran alcanzar las últimas rondas.

Argentina, dispuesta a sorprender

Los pasados años no han estado llenos de victorias para Argentina, a pesar de contar con jugadores de una muy alta calidad sobre la cancha. Las malas gestiones del equipo, así como la falta de motivación de algunos de los integrantes parecen haber sido claves para estos acontecimientos.

Argentina logró alcanzar el tercer lugar en la Copa América 2019, pero no es desde 1993 que no consigue ganar el campeonato. Así las cosas, buscaba reivindicarse el equipo comandado por Lionel Scaloni este año en su propio país, pero finalmente tendrá que ser en casa de su máximo rival, Brasil, donde tengan que batirse en duelo.

Las casas de apuestas, bien con bono de bienvenida o no, dan a Argentina momios de +250, dejando claro que, si bien no se trata de la principal favorita por el momento para alzar la copa el próximo sábado 10 de julio, no se trata de un escenario del todo impensable.