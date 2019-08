Espectacular volea de Suárez da al Barcelona su primer trofeo de la temporada

El FC Barcelona se adjudicó el primer “título” de la temporada al ganar el Trofeo Joan Gamper luego de vencer al Arsenal gracias a un espectacular gol del uruguayo Luis Suárez, en un compromiso que marcó el regreso de Lionel Messi al Camp Nou.

Ernesto Valverde mandó un cuadro alternativo para este compromiso aunque con algunas figuras como Gerard Piqué, Frenkie de Jong y Antoine Griezmann, quien fue uno de los más consentidos por la afición blaugrana.

En un típico partido de pretemporada, fue hasta el minuto 36 cuando se inauguró el marcador a favor del equipo de Londres a través de una buena jugada en la que Pierre-Emerick Aubameyang recibió el esférico en los linderos del área para darse la vuelta y sacar un potente disparo que venció a Neto.

El cuadro culé hizo algunos cambios para buscar el tanto del empate y el triunfo en el complemento y de entrada mandó a Marc André Ter Stegen, Sergio Busquets y Carles Aleñá al terreno de juego; mientras que unos minutos más tarde ingresó Luis Suárez, quien sería factor.

Sin embargo el cuadro catalán no lograba genera jugadas de verdadero peligro, por lo que tuvo que ser el Arsenal el que empatara el marcador con un gol en propia puerta. Fue al minuto 69 cuando Maitland-Niles retrocedió el esférico hacia su portero, quien se encontraba fuera de su marco, por lo que el balón terminó dentro de las redes pese al esfuerzo de un par de sus compañeros por sacarla.

Cuando parecía que el partido terminaría empatado y se definiría en penales, fue al minuto 89 cuando Sergi Roberto trazó un gran pase frontal que Luis Suárez conectó con una espectacular volea para vencer al guardameta y poner el 2-1 final.

⚽ ¡GOOOOOL DEL BARÇA! GOOOOL DE LUIS SUÁREZ! ¡Primer partido de la temporada y primer gol para el uruguayo! 👏 (2-1, min. 89) pic.twitter.com/at2ZqbnQF2 — FC Barcelona (@FCBarcelona_es) August 4, 2019

De esta manera el Barça se llevó el Trofeo Joan Gamper, el primero de la temporada, y ahora emprenderá un viaje a Estados Unidos para disputar un par de partidos amistosos ante el Napoli antes de comenzar su actividad en La Liga el próximo 16 de agosto ante el Athletic de Bilbao.

Messi asegura que pelearán por todo

El crack argentino Lionel Messi, quien no vio acción en el encuentro, habló previo al duelo ante el Arsenal y aseguró que el equipo, una vez más, volverá a pelear por todo, además de que dijo no arrepentirse de lo que dicho el año pasado cuando aseguró que ganarían la UEFA Champions League. “Es difícil decir algo después de lo ocurrido la temporada pasada… Pero no me arrepiento de nada y vuelvo a decir lo mismo que entonces (…) confío en los entrenadores, en mis compañeros, en el equipo… en todos y no tengo ninguna duda de que todos juntos vamos a pelear otra vez por todo”.MESSI

Cabe mencionar que el Barcelona ha sufrido dos duros golpes en las dos últimas ediciones de la Champions, pues cuando parecía que tenían el pase en las manos fueron eliminados por la Roma, en la edición de 2017-18, y ante el Liverpool en la última temporada. No ganan la Copa de Europa desde el 2015 cuando derrotaron a la Juventus en Berlín.