Escándalo de apuestas en la NBA: entrenador de Portland y escolta de Miami entre 34 arrestados

Nueva York. El entrenador de los Trail Blazers y un jugador del Heat de Miami fueron arrestados hoy entre más de 30 personas en dos casos criminales que alegan vastas tramas separadas para ganar millones manipulando apuestas deportivas y juegos de póker que involucra a familias de la Mafia, dijeron las autoridades.

Chauncey Billups, técnico de los Blazers, fue acusado de participar en una conspiración para amañar juegos de cartas con altas apuestas en Las Vegas, Miami, Manhattan y los Hamptons, respaldados por familias de La Cosa Nostra. Terry Rozier, escolta del Heat, fue acusado en un segundo esquema de crear apuestas fraudulentas explotando información confidencial sobre atletas y equipos de la NBA.

Las acusaciones reveladas en Nueva York son un escándalo para la NBA —que inició su temporada esta semana— y muestran cómo ciertos tipos de apuestas son vulnerables a fraudes masivos en la creciente industria legal de apuestas deportivas de miles de millones de dólares.

“Mi mensaje para los acusados que han sido detenidos hoy es este: Su racha ganadora ha terminado. Su suerte se ha agotado», dijo Joseph Nocella, el fiscal federal de Estados Unidos para el Distrito Este de Nueva York

Ambos hombres enfrentan cargos de conspiración para lavado de dinero y fraude electrónico y se esperaba que comparezcan por primera vez ante la corte más tarde el jueves. También fue arrestado Damon Jones, otrora entrenador asistente y jugador de la NBA, acusado de participar en ambos esquemas.

Nocella lo calificó como “unas de las tramas de corrupción deportiva más descaradas desde que las apuestas deportivas en línea se legalizaron ampliamente en Estados Unidos».

“El fraude es asombroso,” dijo el director del FBI, Kash Patel, a los periodistas. “Estamos hablando de decenas de millones de dólares en fraude, robo y hurto a lo largo de una investigación de varios años».

Billups y Rozier han sido suspendidos de sus equipos, según la NBA, que dijo estar cooperando con las autoridades.

“Tomamos estas acusaciones con la máxima seriedad, y la integridad de nuestro juego sigue siendo nuestra máxima prioridad,” añadió la liga en un comunicado.

Se dejó un mensaje en procura de reacciones a Billups el jueves por la mañana. El abogado de Rozier, Jim Trusty, dijo en un comunicado que su cliente “no es un apostador” y “espera ganar esta pelea.” Trusty dijo que el FBI había dicho previamente que su cliente no era un objetivo en la investigación.

Pero hoy a las seis de la mañana “llamaron para decirme que agentes del FBI estaban tratando de arrestarlo en un hotel,” dijo Trusty. “Es desafortunado que en lugar de permitirle entregarse, optaron por una oportunidad fotográfica. Querían la gloria fuera de lugar de avergonzar a un atleta profesional mostrándolo al público como culpable. Eso dice mucho sobre las motivaciones en este caso».

En el esquema de apuestas deportivas, los jugadores a veces alteraban su rendimiento o se retiraban prematuramente de los partidos, dijo la comisionada de policía de Nueva York, Jessica Tisch. En un caso, Rozier, como jugador de los Hornets, dijo a personas que planeaba abandonar el duelo temprano con una “supuesta lesión,” permitiéndoles hacer apuestas que generaron miles de dólares, dijo Tisch.

La acusación de Rozier y otros dice que hay nueve co-conspiradores no identificados, incluyendo un residente de Florida que fue jugador de la NBA, un residente de Oregón que fue jugador de la NBA desde aproximadamente 1997 hasta 2014 y un entrenador de la NBA desde al menos 2021, así como un pariente de Rozier.

Rozier y otros acusados “tenían acceso a información privada conocida por jugadores o entrenadores de la NBA” que probablemente afectaría el resultado de los juegos o el rendimiento de los jugadores y proporcionaron esa información a otros co-conspiradores a cambio de una tarifa fija o una parte de las ganancias de las apuestas, dice la acusación.

La NBA había investigado previamente a Rozier. Se informó cuando el Heat enfrentó el miércoles al Magic en Orlando, en el partido inaugural de la temporada para ambos equipos, aunque no jugó. Fue detenido en Orlando temprano el jueves. El equipo no comentó inmediatamente sobre el arresto.

El caso fue presentado por la oficina del fiscal de Estados Unidos en Brooklyn que anteriormente procesó a Jontay Porter, un ex NBA. El ex centro de los Raptors de Toronto se declaró culpable de cargos de retirarse temprano de los juegos, alegando enfermedad o lesión, para que aquellos que estaban al tanto pudieran ganar mucho apostando a que no cumpliría con las expectativas.