Equipo de Landon Donovan abandona partido tras insultos homofóbicos a Collin Martin

Landon Donovan ya lo entendió todo. El ex internacional por los Estados Unidos dio una extraordinaria muestra de dignidad, ya que, pese a ir ganando un partido, sacó a su equipo de la cancha luego de que uno de sus jugadores fuera víctima de insultos homofóbicos.

Los hechos ocurrieron al minuto 52 del partido entre San Diego Loyal, que es dirigido por Landon Donovan, y el Phoenix Rising, correspondiente a la USL Championship, cuyo marcador era de 3-1.

Y es que en ese momento Collin Martin, jugador declarado abiertamente homosexual, recibió insultos homofóbicos por parte de un futbolista rival, lo cual derivó en que Landon Donovan entrara a la cancha para hablar con el árbitro y con el DT del Phoenix Rising, Rick Schantz.

Sin embargo, al ver que tanto el silbante como Rick Schantz minimizaron el episodio asegurando que eran “cosas de futbol”, el llamado “Capitán América” le pidió a sus elementos que dejaran el partido, pues, como explicó después, tales comportamientos son inaceptables en el futbol.

“Esto es más grande que el fútbol. Somos leales a nuestra comunidad. Somos leales a nuestros jugadores. Somos leales a lo que es correcto”

@TheLocalsSG here is @PHXRisingFC Head coach actively telling @landondonovan “it’s apart of Soccer”. pic.twitter.com/UurXGISNPa

— Clinton St. Clair (@cdog209) October 1, 2020