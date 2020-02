“Entiendo las molestias y acato las órdenes que se me dan”: Piojo acerca de Roger

Miguel Herrera dejó en claro para TUDN que él no tiene ninguna problemática contra Roger Martínez en el América, sino que está esperando a que le digan que puede utilizarlo, pues es un tema que va más allá del técnico mexicano.

“No tengo nada contra Roger, si a mí el día de mañana me dicen ‘ya puedes usarlo’, yo lo trabajo otra vez para que vuelva a jugar, porque las gentes nos han faltado y no nos llegan, llevo tres partidos seguidos sacando a un chico de 17 años a la banca, un delantero, teniendo ahí a Roger, pero entiendo las circunstancias, las molestias y acato las órdenes que se me dan.”

“No puedo entender que alguien diga que se quiere ir del América porque se quiere ir, y no porque lo vengan a buscar, no me entra en la cabeza que se quieran ir de este club, para mí es el mejor. Pero yo me puedo ir del mejor. Si vienen y me compran, que padre, que me lleven.”

Además de platicar sobre la situación actual del delantero colombiano, el Piojo comentó que se llevó una sorpresa por el pensamiento del futbolista de querer salir sin tener una oferta clara.

“Nos rebasó a todos la circunstancia, de la molestia de una persona que dice cómo se va a querer ir de mi equipo, si llegan ofertas buenas importantes para nosotros. El equipo que más ha vendido es el América, no estamos peleados con las ventas de los jugadores, pero cuando la circunstancia desafortunada de Roger de externar que se quiere ir, le pegó a la persona que no le tenía que pegar.”

“No tengo nada contra él, ni estoy peleado, ni me molesta, ni tengo ego ni nada. Si lo puedo usar, el día que me digan: ‘puedes usarlo’, lo voy a usar”, finalizó Herrera para Marc Crosas.