En vibrante juego, Milwaukee vence a los Nets

Ante su público, los Milwaukee Bucks vencieron este jueves 86-83 a los Brooklyn Nets en un partido no apto para cardíacos y se acercaron 2-1 en la serie de estas semifinales de la Conferencia Este de la NBA.

Khris Middleton, con 35 puntos, y Giannis Antetokounmpo, con 33, se echaron a los Bucks a las espaldas para evitar un 3-0 que hubiera supuesto una misión casi imposible de remontar.

Kevin Durant lideró a los Nets con 30 puntos y 11 rebotes pero erró un último y muy forzado lanzamiento triple para empatar el partido.

Pese a la derrota, Durant pasó a ser el sexto jugador con más triples anotados en la historia de playoffs al llegar a 325.

Los Bucks tendrán una nueva oportunidad en su cancha el domingo para igualar la serie ante los Nets, que tampoco podrán contar con el estelar James Harden por su lesión de isquiotibiales.

La NBA, por otra parte, informó a los equipos que pretende retomar su calendario habitual la próxima campaña, con el inicio de los campos de entrenamiento a finales de septiembre y el comienzo de la temporada regular el 19 de octubre.

La liga envió un memo a los equipos, y al cual The Associated Press tuvo acceso a una copia. El documento no especifica cuándo terminaría la temporada regular 2021-22, y eso se debe a que aún no ha decidido oficialmente si regresaría el torneo de play-in.

En caso de que así suceda, y no hay indicios de lo contrario, el calendario regular finalizará el 10 de abril.

El regreso al calendario normal no es algo inesperado, y el comisionado Adam Silver ha dicho que la intención de la liga durante los últimos varios meses – si lo permite el coronavirus- es la de retomar el calendario regular después de dos campañas de caos de programación debido a la pandemia.

Fuente: La Jornada