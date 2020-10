En medio de rebrote en Europa y países confinados, inicia la Champions con público

Una Fase de Grupos express de Champions League inicia este martes, en medio del rebrote de covid-19 en Europa, con países como Gales e Irlanda de nuevo en cuarenta ante el miedo por el virus, mientras el torneo de clubes más importante del planeta intentará tener público en algunos de sus estadios.

Si bien la UEFA anunció que se permitirá el acceso del público en partidos de Champions, la realidad es que ello dependerá de las autoridades sanitarias de cada país y de la situación de coronavirus que atraviese cada nación, aunque es muy similar considerando que los casos van aumentando cada vez más en países como Italia, Francia, España e inclusive Alemania, este último el primer país que reinició su Liga después de la primera oleada de contagios. O por ejemplo en Polonia, donde el Estadio Nacional de Varsovia ya tuvieron que volverlo un hospital improvisado, debido a que en ese país el número de contagios aumenta diariamente con alrededor de nueve mil nuevos casos.

Barcelona, Real Madrid y Bayern, sin gente Por ello es que equipos como el Barcelona anunciaron que su debut ante el Ferencvaros de Hungría no será con gente, debido a que en Cataluña no hay las condiciones para permitir el acceso a la gente. También el Real Madrid, que jugará en la cancha alterna del Alfredo di Stefano, (mientras siguen las remodelaciones del Bernabéu), informó que su debut ante el Shakthar tampoco será con gente.

Ni siquiera en Alemania está previsto recibir gente en los partidos de UEFA, ya que por ejemplo, el Bayern-Atlético de Madrid, se jugará a puerta cerrada debido a que las autoridades del Munich negaron la posibilidad de que haya afición. Pero así como en España y Alemania se negaron a la afición en Champions, en Francia sí habrá gente en el Stade Rennais vs. Krasnodar, donde se prevé que haya cinco mil aficionados en el estadio del conjunto galo, (cada aficionado debe declarar que no tuvo síntomas de covid-19 en los últimos 14 días ni estuvo en contacto con un enfermo); no así en el PSG-Manchester United a disputarse en el Parc-des Princes, que será a puerta cerrada.