En Francia ya no quieren a Benzema y él pide que lo dejen jugar con otro país

A pesar de ser el delantero titular del Real Madrid y estar en uno de sus mejores momentos como futbolista, Karim Benzema, nunca volverá a vestir la playera de Francia.

El presidente de la Federación Francesa de Futbol, Noël Le Graët, afirmó en entrevista que la “aventura de Francia está acabada para él”.

Benzema no se quedó callado y le respondió: “Noël, pensé que no interferirías en las decisiones del entrenador. Ten en cuenta que yo y sólo yo pondré fin a mi carrera internacional. Si crees que he terminado, déjame jugar en uno de los países para los que soy elegible y ya veremos”.

El delantero del Real Madrid no juega con Francia desde el 2015, debido a una polémica que se desató con el futbolista Mathieu Valbuena por un presunto video con contenido sexual.

La realidad es que Benzema no puede jugar con otro país por el reglamento de la FIFA, que no permite a ningún jugador que ya ha jugado con un país en partido oficial hacerlo con otro.

Sin embargo existe una posibilidad a la que se podía aferrar el francés y pueda cambiar para jugar con Argelia, país donde nacieron sus padres.

De acuerdo al artículo 18, “Un jugador que, por decisión de una autoridad estatal, pierda definitivamente y contra su voluntad la nacionalidad del país para al que ha jugado un partido internacional, conforme a lo estipulado en el articulo 15 apartado 2, podrá solicitar la autorización para jugar con otra asociación de la cual posea o adopte la nacionalidad”.

El mejor goleador de La Liga podría quedarse sin vestir la playera de su país a menos que Francia decida quitarle la nacionalidad.

