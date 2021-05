En Cruz Azul admiten que son favoritos para salir campeones de Liga MX

Adrián Aldrete, lateral de Cruz Azul, afirmó que en el campamento celeste les agrada ser uno de los principales candidatos al título del Guard1anes 2021, pues es una responsabilidad que les gustaría tener temporada tras temporada, ya que significaría que siempre están en la disputa por el campeonato, sin embargo, guardó mesura, pues sabe que aún falta camino por recorrer para conquistar la tan anhelada novena estrella.

“Quisiéramos tener todos los torneos esta presión, solamente los que llegan a estas instancias la tienen, hemos hecho las cosas bien, creo que hemos sido claros en los objetivos que se han marcado paso a paso, no estamos pensando en la final, sería una falta de respeto para nosotros mismos y para el contrincante”, declaró.

Por otra parte, Adrián dejó en claro que no puede prometer a los aficionados de la Máquina que no ocurrirá algo como lo acontecido la liguilla pasada, pero es consciente que el equipo se encuentra trabajando para que eso no se repita.

“Nadie puede garantizar algo, nadie puede ver el futuro, no se puede garantizar un resultado, no sé ni lo que pueda pasar en la próxima hora, simplemente creo que el equipo está muy bien, está disfrutando de lo que tenemos y lo que hacemos, estamos llevando ese ánimo partido a partido”, manifestó.