El Var le anuló dos goles, pero Real Madrid venció al Barcelona y se mantiene líder de LaLiga

Real Madrid y Barcelona se enfrentaron en lo que fue un patidazo en el Santiago Bernabéu, con los merengues buscando borrar la imagen que dejaron la temporada pasada.

En la campaña anterior, el equipo entonces dirigido por Carlo Ancelotti perdió los cuatro clásicos que disputaron, tanto en LaLiga, como en la Copa del Rey y en la Supercopa de España.

¡TRIUNFO PARA EL REAL MADRID Y CINCO PUNTOS DE VENTAJA SOBRE EL BARCELONA! 🚨#CentralFOX | Con goles de Mbappé y Bellingham, se llevaron la victoria sobre el conjunto culé. El VAR anuló un penal, marcó otro y también anuló dos goles merengues por fuera de lugar. pic.twitter.com/CCgqiildtp — CENTRAL FOX MX (@CentralFOXMX) October 26, 2025

Penal y gol anulado al Real Madrid

Apenas a los 4 minutos del encuentro, se había marcado penal para el Real Madrid, por una falta dentro del área.

Sin embargo, el VAR intervino para revisar la jugada y llamó al silbante para que el tomara la decisión final. Se terminó señalando una falta de Vinícius sobre Lamine Yamal, por lo que el penal no existió.

Diez minutos más tarde, el Real Madrid se había puesto en ventaja con un golazo de Kylian Mbappé. El francés controló de derecha y sin dejar caer, le pegó para mandarlo al fondo.

Una vez más, la tecnología intervino y se marcó fuera de lugar, por lo que el tanto no subió al marcador.

Mbappé rompió el cero con un derechazo

La tercera fue la vencida para el Real Madrid y una vez más, Kylian Mbappé apareció para poner en ventaja a los merengues.

El delantero francés recibió un gran pase de Jude Bellingham, se metió al área y levantó la cabeza para definir de pierna derecha, rompiendo el cero. La jugada se revisó una vez más, pero en esta ocasión sí se dio por buena.

Fermín lo empató para el Barcelona

El empate de los culés llegó a los 37 minutos, tras una buena jugada dentro del área.

Marcus Rashford llegó a línea de fondo y metió una diagonal retrasada, para que Fermín disparara de primera intención, mandando el esférico al fondo de las redes.

VAR marcó penal para el Real Madrid

En el arranque del segundo tiempo, el VAR volvió a intervenir, ahora para revisar un posible penal por mano de Eric García. El silbante fue a ver la acción y señaló la pena máxima.

El encargado de cobrar fue Kylian Mbappé, quien lo hizo a la derecha del arquero y el polaco se lanzó bien para atajar el remate, manteniendo la desventaja por tan solo un gol.

El VAR anuló otro gol al Real Madrid

El partido seguía siendo de ida y vuelta, cuando llegó el tercer tanto de los merengues.

Jude Bellingham definió esquinado dentro del área, pero una vez más se marcó fuera de lugar. La línea defensiva del Barcelona salió a tiempo.

En el últimos minutos del tiempo agregado, Pedri cometió una terrible barrida sobre Tchouaméni, que le costó ver la segunda tarjeta amarilla e irse expulsado. Esto provocó que en las bancas los jugadores explotaran.

El triunfo deja al Real Madrid como líder único de LaLiga con 27 unidades después de diez partidos, mientras que el Barcelona se quedó con 22.

Con información de FoxSports