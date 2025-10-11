El Tri Sub 20 se despide del Mundial; cae ante Argentina en cuartos de final

Una derrota constante y dolorosa para México se ha replicado ahora en el Mundial Sub 20 de Chile: ser eliminado por Argentina y terminar con nueve hombres en el campo. Ni siquiera una de las generaciones de tricolores más prometedoras pudo encontrar la estrategia para derribar a los fantasmas que han rondado históricamente a este enfrentamiento y cayeron 2-0 frente a la Albiceleste, la cual regresó a unas semifinales después de 18 años y tendrá como siguiente rival a Colombia.

Así, el Tricolor dirigido por Eduardo Arce, que dejó una buena impresión, se despidió después de haber encendido el entusiasmo entre la afición al mostrar el potencial de jóvenes promesas como Gilberto Mora, el mediocampista de 16 años que robó reflectores incluso de clubes europeos, así como Elías Montiel, Tahiel Jiménez, Hugo Camberos y Obed Vargas.

Los argentinos continuarán la contienda por sumar su séptimo trofeo en la categoría Sub 20 cuando enfrenten el miércoles a Colombia. Si bien la Albiceleste presume el título de ser el máximo ganador mundial en esta división, también busca recuperar esa jerarquía pues desde 2007 sólo había alcanzado en una ocasión los cuartos de final.

Para México es otra sacudida que revive dolosos episodios de la selección mayor pues en los cuatro Mundiales (1930, 206, 2010 y 2022) en los cuales ha enfrentado a Argentina ha tenido que lidiar con la derrota. También seguirá quedando como aspiración retornar a una semifinal en una Copa del Mundo Sub 20 luego de haber conseguido el tercer puesto en 2011.

Fue apenas en cuestión de segundos cuando el juego definió su rumbo. Sólo habían pasado siete minutos en el campo del Estadio Nacional Julio Martínez Prádanos cuando Alexéi Domínguez sufrió un esguince y debió abandonar el partido.

Justo en esos instantes en los cuales México se quedó con 10 jugadores, Argentina aprovechó para marcar el primer tanto por un disparo de Maher Carrizo (9).

El encuentro seguiría con un Tricolor que buscaba opciones para recuperarse, al tiempo que Argentina insistió en la ofensiva. El juego ríspido y las entradas bruscas sobre los mexicanos también fueron parte del juego pero el silbante marroquí Jalal Jayed no internó en ese momento.

Después vendría Mateo Silvetti (56) con un disparo cruzado para concretar la victoria, mientras el nerviosismo aumentaba entre el plantel mexicano y el técnico Arce.

El cierre del juego sería aún más intenso cuando la afición lanzó el grito homofóbico en los minutos 83 y 86, aunque no se activó el protocolo contra actos discriminatorios. En cambio, el silbante recurrió al VAR para confirmar las expulsiones de Diego Ochoa (90+2) y Tahiel Jiménez (90+7).

Colombianos eliminan a España

Para Colombia el torneo ha tomado un tinte histórico luego de retornar a unas semifinales después de 22 años al golear 3-2 a España. La victoria también se torna en una especie de revancha por parte de los cafetaleros al recordar que fue precisamente La Roja el plantel que los eliminó en la edición de 2003 cuando firmaron su mejor actuación tras alcanzar la antesala de final.

Néiser Villarreal (38, 64 y 89), el juvenil del club Millonarios, marcó un triplete para que los colombianos festejaran el pase a las semifinales, mientras que Rayane Bealid (56) y Jan Virgili (59) descontaron para encender la tensión en el duelo.

Fue otro desafortunado Mundial Sub 20 para los españoles, los cuales no han podido recuperar el prestigio en esta categoría desde que fueron campeones en Nigeria 1999 pues desde hace 14 años sólo han alcanzado los cuartos de final.