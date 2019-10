El Tigres no se solidarizó con la protesta del Veracruz por órdenes de su técnico el “Tuca” Ferretti

Tigres no se solidarizó en la protesta de Veracruz y se aprovechó de ello para anotar dos goles. Ricardo Ferretti, técnico del equipo felino, habría pedido a sus jugadores no prestarse a la estrategia del rival, quien no hizo por el balón durante los primeros cinco minutos.

Según César Caballero y Gerardo Melín, periodistas deportivos de TV Azteca, señalaron durante la transmisión del encuentro que los jugadores de la institución regia conocían la mecánica. Sin embargo, “Tuca” les pidió solamente pelotear por algunos segundos y después desarrollar el juego con normalidad. Ante la nula resistencia de conjunto escualo y con la exigencia de su técnico, Tigres anotó dos goles sin paridad de condiciones.

Los jugadores de Tiburones Rojos mostraron su molestia con los rivales, principalmente con Jesús Dueñas y André-Pierre Gignac (uno de los anotadores), a quienes les cometieron faltas después de los mencionados cinco minutos. Al descanso y al terminar el encuentro, los jugadores del Veracruz no quisieron darle la mano ni cruzar palabra con ellos.

