El SAT le condonó 3.9 mdp al segundo deportista mejor pagado del mundo: El “Canelo” Álvarez

Saúl “Canelo” Álvarez es el deportista mexicano mejor pagado y segundo a nivel mundial, solo detrás del beisbolista Mike Trout. Aún así, el Servicio de Administración Tributaria (SAT) le condonó 3 millones 841 mil 986 pesos.

El boxeador jalisciense, que firmó un contrato por 365 millones de dólares por cinco años y 11 peleas con la firma DAZN apenas en octubre de 2018, aparece en la lista de contribuyentes condonados de impuestos publicada por el SAT.

De acuerdo con el mencionado listado, el nombre de Saúl Álvarez está entre los 12 mil 326 contribuyentes con registros del 2014 al 2019. A “Canelo” se le condonó la cantidad de 3 millones 841 mil 986 pesos con fecha del primero de julio de este año.

El pugilista de 29 años suele compartir su ostentosa vida en redes sociales, donde presume sus costosos autos y excéntrica ropa. Pero aunque el presidente Andrés Manuel López Obrador dijo durante su administración no habría este tipo de consideraciones, la cantidad condonada a Álvarez es la séptima más alta de las 465 inscripciones fechadas el mismo día, mes y año.

La autoridad cumplió con el artículo 74 del Código Fiscal de la Federación (CFF), el cual establece que se podrá condonar hasta el 100 por ciento de las multas por infracción a las disposiciones fiscales y aduaneras, inclusive las determinadas por el propio contribuyente.

Para ello, según recordó el periódico El Heraldo de México, el SAT establece mediante reglas de carácter general, los requisitos y supuestos por los cuales procederá la condonación.

Otros personajes ligados al deporte que han sido condonados por el SAT pese a que eran morosos por omitir pagos asimilados a salarios son el ex DT del Tri, Juan Carlos Osorio; el ex delantero del Morelia, el peruano Raúl Ruidíaz; el ex CEO de Chivas, José Luis Higuera, y quien fuera jugador de Rayados, Walter Gargano.

Además de instituciones deportivas como el Club Universidad Nacional AC, Grupo Televisa, empresa propietaria del América y la compañía de Jorge Vergara, dueño de las Chivas, Omnilife de México.

