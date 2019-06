El Real Madrid formará equipo de futbol femenil para la próxima temporada; comprará el CD Tacón

El Real Madrid ha dado el paso definitivo para tener equipo de futbol femenino a partir de la temporada que viene y podría comprar la plaza del CD Tacón, que ha ascendido a la Liga Iberdrola esta temporada y por ello desembolsaría 500 mil euros. Este diario se ha puesto en contacto con el club de Hortaleza y no confirman ni desmienten la compra del Madrid y remite al club blanco a que dé las explicaciones oportunas.

Para dar el paso definitivo, el Real Madrid necesita una plaza en Primera División. En Madrid existe otro club en la Liga Iberdrola, además del CD Tacón, que funciona al margen de la estructura de un club de futbol profesional masculino, el Madrid CFF. Su presidente, Alfredo Ulloa, ha recibido con alegría la noticia de que el Real Madrid tendrá la temporada que viene un equipo femenino en la máxima categoría. A diferencia del CD Tacón, sí ha confirmado que nadie del Real Madrid se ha puesto en contacto con él.

Ulloa ha reconocido a As que en los últimos días la gente del futbol no paraba de decirle que le llamaría el Real Madrid, pero que ese contacto no se ha producido: “No sé nada de esto. Si va a ser el CD Tacón, lo deberán decir ellos. El Madrid CFF nació para ocupar el vacío del Real Madrid en el futbol femenino en la capital, pero al final no hemos parado de crecer. Si me llamara el Real Madrid interesándose por mi club, yo estaría encantado. Pero no me ha llamado nadie”.