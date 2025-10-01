El PSG tumba al Barcelona con un gol en el descuento de Gonçalo Ramos

Barcelona. El París Saint-Germain se impuso este miércoles 2-1 ante el Barcelona con un gol de último minuto por parte del portugués Goncalo Ramos en Montjuic, en el duelo estelar de la segunda jornada de la Liga de Campeones.

El Barça, más incisivo al comienzo del partido, abrió el marcador con un tanto de Ferran Torres (19′), pero Senny Mayulu empató antes del descanso (38′). Sin embargo, Ramos (90′) logró el triunfo de los franceses al minuto 90.

Fieles a sus estilos de juego, ambos equipos mantuvieron una feroz lucha por el control del balón, que se decantó al principio del lado del conjunto catalán.

Vitinha erró un pase que acabó en el pie de Yamal. El internacional español cedió el esférico a Pedri, quien habilitó a Marcus Rashford. Sin pensarlo dos veces, el inglés asistió al primer toque a Fernando Torre, quién marcó el primer tanto.

A partir de ese momento, el Barça se diluyó y empezó a sufrir hasta que Mayulu se plantó ante el polaco Wojciech Szczesny para engañarle en su disparo y anotar el tanto del empate en el 38.

La mitad del tanto tuvo la firma de Nuno Mendes, encargado de frenar a Yamal. El portugués arrancó desde su campo y se deshizo de varios rivales antes de pasar a su compañero.

Pese al empeño de Yamal por la banda derecha y Pedri distribuyendo el juego, el Barça no logró traducir esos destellos en tantos.

Con esta victoria, el PSG, vigente campeón, se suma al grupo que encabeza la clasificación con un pleno de seis puntos, mientras que el conjunto catalán cae a la decimosexta posición, con 3 unidades.

«Hay pocos equipos que tengan una identidad tan clara como nosotros. Somos candidatos a ganar la Champions League, pero la competición real empieza en las eliminatorias», señaló el técnico del PSG, el español Luis Enrique, en rueda de prensa.

Por su parte, su homólogo del Barça, Hansi Flick, admitió la superioridad del rival. «Hemos jugado a nuestro máximo nivel, pero cuando juegas con uno de los mejores equipos es difícil. El PSG se ha merecido la victoria», afirmó».