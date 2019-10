El Presidente Nicolás Maduro y deportistas felicitan a Diego Maradona por su cumpleaños 59

Diego Maradona agradeció este miércoles y consideró inolvidables la muestras de cariño recibidas en su cumpleaños número 59, que acumulan hechos históricos para el futbol e innumerables polémicas.

“GRACIAS por el recibimiento que me dan en cada ciudad a la que voy, esto es INOLVIDABLE. No tengo palabras para la gente, para Maxi Rodríguez, para mis ex compañeros, para los dirigentes de los clubes. Y para mis jugadores, mi cuerpo técnico y mi Presidente, por este regalo adelantado de cumpleaños”, escribió en su cuenta de Instagram.

Gimnasia y Esgrima La Plata, el equipo que dirige Maradona, venció como visitante por 0-4 a Newell’s Old Boys en un partido antecedido por un emotivo homenaje de la hinchada del equipo rival.

Maradona jugó en el conjunto rosarino de 1993 a 1994 y ayer fue recibido como un rey.

El club incluso le preparó un “trono” para que pueda estar sentado al borde del campo durante el encuentro.

Maradona, que desde que sumió en septiembre consiguió dos victorias y cuatro derrotas, fue alabado cada vez que el equipo jugó de local y de visitante.

Además, recibió cientos de felicitaciones este miércoles por su cumpleaños.

A través de su cuenta de Instagram, el campeón del mundo le agradeció a Nicolás Maduro, quien le envío una carta.

“Hoy recibí este regalo de cumpleaños de parte de una de las personas que más admiro, el Presidente Nicolás Maduro, con un gran mensaje: ‘La vida hay que darla todos los días, no es una sola vez, es todos los días’. Muchas gracias Presidente”, escribió.

Una de sus hijas, Gianinna Maradona, lo saludó con un largo y emotivo posteo en su cuenta de Instagram.

“Feliz vuelta al sol al primer hombre que me llevó de la mano a disfrutar la vida. Gracias por todo lo que hiciste y dejaste en mí. Llevo conmigo una parte de vos, esa que me regalaste cuando era chiquita. Sí, llevo conmigo una parte de tu corazón”, posteó Gianinna Maradona.

Fuente: Sin Embargo