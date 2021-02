El padre de Alisson Becker, portero del Liverpool, es encontrado muerto tras ahogarse en una represa

El padre de los porteros Alisson Becker del Liverpool inglés y Muriel Becker del Fluminense brasileño fue encontrado muerto este miércoles, tras ahogarse cerca de su casa de vacaciones en el sur de Brasil.

José Agostinho Becker, de 57 años, fue a nadar en una represa en su propiedad, cerca de la localidad de Rincao do Inferno, en el estado de Rio Grande do Sul, y fue declarado desaparecido alrededor de las 17:00 (hora local). Su cuerpo fue encontrado justo antes de la medianoche, confirmaron las autoridades locales a ESPN Brasil y agregaron que no se sospecha que su muerte fuera fruto de un crimen.

Por su parte, el Sport Club Internacional, donde Alisson y Muriel Becker comenzaron sus carreras, publicó un mensaje de condolencia a la familia en su cuenta de Twitter.

“Con gran tristeza recibimos la noticia del fallecimiento de José Agostinho Becker, padre de nuestros exporteros Alisson y Muriel”, afirmaron desde el club brasileño y agregaron que “damos fuerza a la familia y a los amigos en este momento de gran dolor”.