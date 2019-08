El ex futbolista Diego Forlán declara en entrevista que Cristiano Ronaldo “era un egocéntrico”

El mítico jugador uruguayo, Diego Forlán, contó a Mirror cómo fue su paso por el Manchester United, equipo en el que jugó antes de integrarse a la liga española. Llegó a compartir vestuario con el crack de la Juventus, Cristiano Ronaldo, pero no guarda un gran recuerdo de él: “Era un egocéntrico en el vestuario, nada que ver con Beckham. Cristiano siempre quiso estar junto al espejo. Pasó un día mirando uno”.

Por otra parte, el ex jugador relató desde su punto de vista cómo fue la famosa anécdota protagonizada por David Beckham y el que fuera entrenador del Manchester United por aquellos tiempos, Sir Alex Ferguson. Forlán contó todo lo que ocurrió para que el escocés decidiera tirar a la estrella de Old Trafford una bota a la cara de una patada:

“Fue después de un partido contra el Arsenal en la FA Cup y Ferguson no estaba satisfecho porque Robert Pires subió por la banda y Gary Neville quedó fuera de su posición, y Beckham no le dio cobertura. Cada uno era peor que el otro y ninguno de los dos quería rendirse. Entonces Ferguson le dio la espalda, pero Beckham dijo algo más. El entrenador vio una bota en el suelo y la pateó hacia Beckham. Le golpeó en la ceja. No queríamos creer lo que estábamos viendo y estaban a punto de pelearse. Fue entonces cuando Roy Keane y Van Nistelrooy entraron para separarlos”.

Fuente: AS México