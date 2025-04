El draft de la NFL, fuente inagotable de talento que cada año genera sorpresas

Ciudad de México. Con la finalidad de distribuir a los mejores jugadores del futbol americano colegial de forma equitativa entre los 32 equipos de la liga, la NFL realiza cada año el draft, un evento que busca que todas las franquicias tengan la capacidad de mejorar y así establecer una mayor competencia impulsada por jóvenes promesas como una “fuente inagotable de talento”. La edición de este año se realizará hoy en el Lambeau Field de Wisconsin, casa de los Empacadores de Green Bay.

“El propósito de la liga para que la primera selección del draft la tenga el último lugar de la temporada anterior es generar un balance en la competencia, por eso el campeón escoge al final. Aunque tener esta ventaja no significa que vas a conseguir un campeonato. Hemos visto muchos casos de jugadores que no se consolidan en la NFL, pese a llegar por esta vía. Un ejemplo es Tom Brady, no fue de los primeros reclutados y ve el alcance que tuvo al conquistar siete anillos de Supertazón, mientras otros quedan en el anonimato”, explicó Erick Arzate, coach de Pumas CU.

A lo largo de siete rondas repartidas en tres días, las 32 franquicias reclutan un aproximado de 260 jugadores para reforzar sus plantillas. Cada equipo tiene una selección por ronda, aunque puede ganar o perder turnos a través de intercambios. Para esta edición, los Titanes de Tennesse iniciarán el reclutamiento al ser el equipo con peor récord la temporada anterior y las Águilas de Filadelfia cerrarán la ronda.

“Los equipos frecuentemente buscan a mariscales de campo en las primeras selecciones para establecer las bases y es una ventaja en ese sentido, aunque no te garantiza que serán buenos jugadores. Si bien es difícil llegar a la NFL, es más complicado mantenerse, pues en muchas ocasiones no soportan la presión de estar en la liga con la etiqueta de primera selección, ya que es un cambio radical respecto al colegial por competir con la élite del deporte”, agregó Arzate.

En la edición anterior, los Osos de Chicago tomaron al mariscal Caleb Williams en la primera selección global, sin embargo, aún no ha brindado los resultados esperados. Por el contrario, Jayden Daniels, pasador de los Comandantes de Washington, llevó en su primera temporada a su equipo a la final de la Conferencia Nacional.

Para esta edición del draft se pronostican en las primeras selecciones a los mariscales: Cam Ward y Shedeur Sanders, así como a los defensivos Abdul Carter, Travis Hunter y Will Johnson. Entre los jugadores destacan tres prospectos con ascendencia mexicana: Damien Martínez, Elijah Arroyo y Sebastián Castro.

Arroyo nació en Miami, pero sus padres se mudaron junto con él a Cancún cuando tenía seis años, donde aprendió a jugar futbol americano, antes de que la familia volviera a cambiar de domicilio, esta vez a Texas.

«Siento que el deporte en México creció mucho durante mis años allí. Aprendí el juego en español primero, lo cual fue verdaderamente genial, y luego regresé y me di cuenta de lo similares que eran las cosas. Sigue siendo el mismo deporte, sigue siendo futbol americano», comentó.

Si bien, tener la oportunidad de elegir primero al mejor prospecto da una ventaja sobre el resto de los equipos, no siempre es garantía de éxito. En 2021, los 49ers de San Francisco reclutaron en la tercera selección global al pasador Trey Lance, quien nunca pudo afianzarse con el equipo, mientras en 2022 Brock Purdy llegó al equipo con el pick 262 general con el apodo “Mr. Irrelevant”, y llevó a San Francisco a un Supertazón.