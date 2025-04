El día que Saúl ‘Canelo’ Álvarez amenazó a Lionel Messi; “que le pida a Dios que no me encuentre»

El ambiente en el vestidor argentino tras la victoria (2-0) sobre México en la fase de grupos de la Copa del Mundo de Qatar 2022 era el de una autentica fiesta. El conjunto sudamericano festejaba en completa camaradería el triunfo que los mantenía vivos en el certamen que posteriormente ganaron.

En un video que se hizo viral en aquél entonces, se observa rápidamente a Lionel Messi quitándose su zapato derecho tras la victoria. En el piso, estaba la camiseta del capitán mexicano, Andrés Guardado, misma que fue desplazada por el pie del astro argentino a la hora de retirarse el botín.

Saúl ‘Canelo’ Álvarez no tomó este acto de la mejor manera y de inmediato acudió a redes sociales a lanzar una amenaza para el capitán de la albiceleste. “Vieron a Messi limpiando el piso con nuestra playera y bandera????”, escribió el tapatío en su cuenta de X. “Que le pida a Dios que no me lo encuentre!!”, redactó en otra publicación.

Para concluir la trilogía de amenazas a través de X, ‘Canelo’ se volvió a expresar: “Así como respeto a Argentina tiene que respetar a México. No hablo del país, hablo de Messi por su mamada que hizo”.

Desde aquél entonces, Messi y Álvarez no se han visto las caras. ‘Canelo’ tuvo que pedir disculpas por sus publicaciones y procedió a borrarlas.