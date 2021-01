El Deportivo Cafessa ficha a Joao Maleck, futbolista que causó accidente donde murieron dos personas

Joao Maleck retomará su carrera como futbolista en la Segunda División de México. El Deportivo Cafessa Jalisco anunció este jueves la contratación del jugador que el 15 de diciembre pasado salió del Penal de Puente Grande. El acuerdo con Santos Laguna, propietario de sus derechos federativos es solamente por los próximos seis meses.

“Queremos darles la primicia de que llegamos a un acuerdo con el Club Santos para que Joao Maleck se integre a nuestro equipo durante estos seis meses que es nuestro cierre de torneo, la segunda vuelta, para cumplir nuestros objetivos deportivos que es el ascender al equipo de Liga Premier a la Liga de Expansión”, explicó Héctor Reynoso, vicepresidente del Cafessa.

“Creo que es importante en lo deportivo para nosotros contar con alguien de su calidad. Como sabemos que es un tema delicado, queríamos externarlo aquí a ustedes para también crear un diálogo y ayudarnos mutuamente para que esto pueda ser provechoso para todos”, añadió el que fuera defensa central de Chivas.

El dueño del club, Martín Castañeda, confió en que Joao Maleck sabrá aprovechar esta segunda oportunidad que le brinda el futbol. El pasado 15 de diciembre, salió del Penal de Puente Grande, tras pasar casi año y medio en la cárcel, por el incidente automovilístico en el que murieron dos personas y del fue encontrado culpable, aunque la pena impuesta le dio el beneficio de la libertad mediante reparación de daño.

“Desde que empezamos, la trayectoria es sacar al chavo de la calle, regresar un poquito de lo que Dios nos da. La mayor certeza que tenemos en el equipo es estar apoyando en todas la parte social. En Tlajomulco se hacen muchas cosas activistas y esa es una parte social, regresar a la gente a las calles como seres humanos que somos. Y bueno, las segundas oportunidades que se tienen en a vida yo creo que son para aprovecharse”, señaló.

“Yo creo que todos quisiéramos tener una segunda oportunidad. El equipo está abierto, si ven aquí todos alrededor de nosotros son jóvenes, creemos en los jóvenes, en su talento y en su crecimiento personal. En la institución eso es lo que más nos marca y vamos a seguir trabajando en esa parte de apoyar a los chavos. Sabemos los antecedentes que se tienen, sin embargo no nos asusta. Creemos que lo va a hacer bien y es reintegrarlo a la sociedad, que es para nosotros lo más importante como institución”, agregó Martín Castañeda.

Por su parte, el ex futbolista del América, Pável Pardo, celebra el regreso a las canchas de Joao Maleck, con quien ahora trabaja como asesor. “Hay oportunidades en la vida y esto creo que es un comienzo para Joao. Cuando me invitan al proyecto, me interesa sobre todo en la parte emocional y personal de Joao, cuando él estaba obviamente teniendo su sanción. La vida nos ha dado muchas cosas, Dios nos ha dado y es momento de retribuir y poder dar a los demás”, afirmó.

Fuente: Sin Embargo