El Barça sale más líder de Butarque

Madrid. El FC Barcelona venció (0-1) al CD Leganés este sábado en la jornada 31 de LaLiga EA Sports para afianzar su liderato en la cuenta atrás hacia el título, tres sufridos puntos en Butarque donde el cuadro madrileño mereció más en su lucha por la permanencia.



Los de Hansi Flick sacaron la victoria al sur de Madrid, 24 partidos seguidos sin perder, gracias a un gol en propia puerta de Jorge Sáenz a los pocos minutos de la reanudación. El ‘Lega’, que había tenido las mejores ocasiones en el primer tiempo, tuvo que irse a por el gol y el Barça cayó en un descontrol que pudo costarle más puntos tras el empate con el Real Betis.



Con el billete a semifinales de la Champions encarrilado, el equipo azulgrana tiró de un once de gala que no tardó en atascarse en la buena defensa ‘pepinera’. El Pichichi Robert Lewandowski desapareció entre los centrales locales, y ni Lamine Yamal ni Raphinha tuvieron espacios para romper, ni especial inspiración, y fue Jules Koundé quien generó más peligro en los visitantes.



Durante muchos minutos, el Leganés, que ganó (0-1) en el partido de ida en la Ciudad Condal en diciembre, pareció tener más en juego y, cerca del cuarto de hora, Szczesny sacó una clara ocasión de Altimira. Fermín fue también la baza culé, aunque en dos balones a la cabeza difíciles de convertir en gol. A la contra la tuvo el equipo de Borja Jiménez, salvando Raphinha en tareas defensivas.



Con poco ritmo, menos aún por algunas faltas, como la lesión de Alejandro Balde, Flick metió en la reanudación a Frenkie de Jong. La entrada del neerlandés fue un acierto, pero el guion cambió con el tanto en propia puerta de Jorge Sáenz que supuso el 0-1. El Barça tuvo entonces la sentencia con Fermín, pero a partir de ahí, el Leganés dio un paso al frente, obligado a sumar.



El conjunto ‘pepinero’, que fue sumando artillería con Juan Cruz, Diego García y Munir, quitó incluso el balón a un Barça que sufrió sin saber defender el empuje local. La entrada de Gavi o Ferran Torres no calmó el ímpetu de un Leganés que llegó a marcar, pero en fuera de juego Raba, y rozó el gol con un remate de Diego García.



Lo más cerca del segundo que estuvo el Barça fue en otro despeje peligroso de Jorge Sáenz y, en el descuento, Iñigo Martínez se lanzó con todo al suelo en un mano a mano de Munir con el meta azulgrana. El líder salvó la trampa, en esos campos y partidos donde se ganan Ligas, para salir con siete puntos sobre el Real Madrid. Mientras, un ‘Lega’ que ve a sus rivales sumar, se queda a dos de la salvación, a falta también de que termine la jornada.