El Barça femenino vence a la Roma en nueva goleada en Champions

París. El FC Barcelona derrotó 4-0 a la Roma en el Stadio Tre Fontane de la capital italiana en la segunda fecha de la Liga de Campeones de Europa femenina, certamen en el que las blaugranas son vigentes subcampeonas.

Las jugadoras dirigidas por Pere Romeu lideran la clasificación de la competición con seis puntos en dos partidos, con 11 goles a favor y solo uno en contra, el encajado en la primera fecha en su goleada 7-1 al Bayern de Múnich.

La neerlandesa Esmee Brugts (2), la portuguesa Kika Nazareth (58), la doble Balón de Oro española Alexia Putellas, de penal (71), y la noruega Caroline Graham (90) marcaron los goles del conjunto catalán.

En otros partidos de este miércoles, las francesas del París FC sufrieron la ley de las inglesas del Chelsea (4-0) en Londres.

Las Blues, dirigidas por la francesa Sonia Bompastor, marcaron en dos ocasiones antes del descanso, por medio de Sandy Baltimore de penal (31′) y de Johanna Rytting Kaneryd (39′). Alyssa Thompson (47′) y Erin Cuthbert (63′) completaron la goleada.

El conjunto parisino había empatado en la primera fecha ante el modesto OH Leuven (2-2), al igual que el Chelsea ante el Twente (1-1). El Leuven se recuperó este miércoles derrotando 2-1 al Twente.

Otro equipo francés, el Lyon, ocho veces campeón de la competición, se impuso con facilidad al Sankt Pölten austríaco (3-0), que ya había perdido en el inicio de su campaña europea ante el Atlético de Madrid (0-6).

Y el Wolfsburgo alemán, dos veces campeón, se impuso 1-2 ante el Valerenga noruego.

El jueves, el Atlético de Madrid recibirá al Manchester United y el Real Madrid visitará al París Saint-Germain.

Las vigentes campeonas del Arsenal inglés visitarán al Benfica portugués.

Esta temporada, por primera vez, la Champions femenina cuenta con 18 equipos participantes. Cada uno de ellos juega ante seis rivales diferentes en la fase de liguilla.