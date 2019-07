El Atlético y el Chelsea llegan a acuerdo para el traspaso del delantero Alvaro Morata

Morata seguirá en el Atlético de Madrid, no sólo esta temporada sino varias más. El Atlético y el Chelsea han hecho oficial el acuerdo para el traspaso del delantero, de 26 años, que se hará efectivo a partir del 1 de julio de 2020. Es decir, esta temporada la jugará en calidad de cedido, como así estaba ya estipulado cuando llegó a Madrid el pasado mes de enero. Después, los derechos serán del club rojiblanco.

El futbolista ha manifestado en todo momento su intención de jugar en el Atlético de Madrid. Así estaba marcado en la cesión por año y medio, pero había un condicionante: el Chelsea —sancionado sin fichar por la FIFA, lo cual preocupaba en el club madrileño— podría recuperarlo este verano, siempre que fuera para quedárselo y no revenderlo o cederlo. Ante esta situación, había otra variable: el Atlético podría ejecutar la opción de compra de 55 millones de euros. Finalmente, como ha venido informando AS, el Atleti ha negociado para no tener que ejecutar ahora la compra y han llegado a un acuerdo entre clubes, aunque las cifras no han trascendido de forma oficial: Morata sigue cedido y, el año que viene, se hace efectivo el traspaso.

El internacional ya está trabajando desde el primer día de pretemporada con el Atleti, recortando incluso sus días de vacaciones. El optimismo por parte del futbolista y de la entidad madrileña era total, pues ni Morata entraba en los planes del Chelsea, ni el delantero quería regresar a Londres. Finalmente, el ariete continuará a las órdenes de Simeone: un año cedido y, el verano que viene, se concretará la compra.

COMPETENCIA CON DIEGO COSTA Y JOAO FÉLIX

El delantero manifestó su satisfacción al instante. “Feliz. Ya es oficial. Ahora tendré tiempo para devolver con trabajo y goles todo el esfuerzo del club y el cariño de la afición. Gracias!!!”, publicó en su cuenta de Twitter.

Álvaro llegó al Atlético con cierto escepticismo por parte de la afición, que recelaba de su pasado madridista. No obstante, el jugador se mostró implicado desde el primer día y en esta primera media temporada jugó 17 partidos (1.211 minutos), en los que consiguió seis goles y una asistencia. Para el nuevo curso, seguirá con su competencia directa con Diego Costa, Kalinic y ahora también Joao Félix, a falta de que salga el croata.

Fuente: SinEmbargo