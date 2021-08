El Atlético de Madrid ficha al delantero brasileño Matheus Cunha

El Atlético de Madrid confirmó el fichaje de Matheus Cunha tras llegar a un acuerdo con el Hertha Berlín por 25 millones de euros más 5 en variables.

El brasileño firma por 5 temporadas y llega al Wanda Metropolitano para ofrecer una alternativa en ataque a un Luis Suárez que ya en enero cumplirá los 35 años.

“Llega a nuestro equipo un polivalente atacante, con capacidad para desenvolverse en múltiples posiciones en la parte delantera del campo, ya sea como ariete, como extremo, como mediapunta e incluso, como pivote ofensivo”, informó el Atleti en su página web.

Diego Simeone había pedido públicamente la llegada de un delantero después de que Moussa Dembele no cumpliese con las expectativas tras llegar cedido en el mercado de invierno del pasado curso.

“Cuando preparamos una plantilla, es para tener dos jugadores por puesto y necesitamos un futbolista. Buscaremos lo que pueda llegar y, si no, encontraremos una solución”, declaró Simeone tras la victoria ante el Elche del pasado fin de semana.

Cunha tiene 22 años y fue medalla de oro con Brasil en los pasados Juegos Olímpicos de Tokio. Además, marcó 8 goles y dio 8 asistencias, convirtiéndose en uno de los talentos más destacados del futbol brasileño.

El Atleti también tenía encima de la mesa otras opciones como la de Vlahovic, delantero de la Fiorentina, pero su presidente no le ha dejado salir por menos de 100 millones de euros. La opción de Rafa Mir también se valoraba con buenos ojos pero el internacional español terminó yéndose a última hora al Sevilla FC después de que el equipo rojiblanco no llegara a un acuerdo con el Wolverhampton Wanderers. También Antoine Griezmann llegó a estar cerca de volver al Metropolitano en un intercambio de cromos con Saul Ñiguez pero la operación no fructificó.