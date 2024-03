El anuncio del futuro de Mbappé se retrasará…

Kylian Mbappé sigue sin pronunciarse sobre su futuro. Tal y como se dijo en MARCA el pasado 19 de febrero de 2024 el internacional francés ya habría firmado su contrato con el Real Madrid. Aunque lo que va a pasar con el jugador más allá de junio de 2024 cuando vence su contrato con el París Saint-Germain, de manera oficial, todavía es una incógnita debido al hermetismo que está manteniendo el futbolista.

Sí dejó claro en sala de prensa que antes de la Eurocopa de Alemania, que arranca el 14 de junio, querría tenerlo claro: «La Eurocopa será mi prioridad, pero espero que esté resuelto para entonces«. Porque avisaba: «En la Eurocopa me centraré en la selección». Y es por eso que decía que si no ha anunciado nada todavía «es porque no tengo nada que anunciar», afirmaba Mbappé. Todo antes de concluir con una pregunta al periodista: «¿Cuando ves mis últimos partidos, ves a un tipo perturbado?«.

¿Por qué Mbappé no anuncia todavía su futuro?

Una de las personas que se ha atrevidp a comentar el por qué no se ha anunciado todavía el futuro de Kylian Mbappé ha sido Jérôme Rothem, exjugador del PSG y el comentarista de RMC Sport. «Mbappé va a fichar por el Real Madrid. No le digo nada nuevo a nadie«, empezaba diciendo quien vistiera la camiseta que todavía se enfunda el campeón del mundo con Francia en 2018.

«Lo anunciará antes de la Eurocopa. Lo anunciará cuando el PSG sea eliminado de la Champions o si el Real Madrid queda eliminado de la Liga de Campeones contra el Manchester City (en cuartos) o en semifinales», explicaba quien fuera futbolista. «Mientras exista la posibilidad de ver el PSG-Real Madrid, no lo hará. No anunciar nada«, sentenciaba.

Los cuartos de final de la Champions League todavía no han empezado, pero lo harán en breve con el Real Madrid – Manchester City el próximo 9 de abril a las 21:00. Al día siguiente disputará su encuentro el PSG de Luis Enrique contra el FC Barcelona de Xavi Hernández. La vuelta de ambos encuentros se disputará el 16 y 17 de abril. Si después de esas fechas uno de los dos equipos cayera eliminado, se sabría si la teoría de Rothen era correcta, en caso contrario, de continuar, habría que esperar a semifinales (30 de abril y 7 de mayo) e incluso a la final (1 de junio).