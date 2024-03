Edson Álvarez por su primer gol en Premier League: «Lo veré unas cien veces»

Tuvieron que pasar 23 partidos para que Edson Álvarez anotara su primer gol en la Premier League, y lo hizo en la victoria del West Ham ante Everton.

A pesar de que no es un jugador que se caracterice por ser ofensivo, el ‘Machín’ por fin pudo celebrar en la liga inglesa: «Mi primer gol. Realmente no tengo palabras«, señaló para los micrófonos de los ‘Hammers’.

Ante ello, el de Tlalnepantla compartió sus sensaciones: «Es un momento muy especial para mí, creo que también para mi familia y sí, sólo quiero disfrutar este momento».

«Ya sabes, tal vez esta noche miraré el gol unas cien veces más. En este momento estoy muy feliz y me siento muy bendecido», insistió.

Gol de Edson Álvarez ante Everton

Corría el tiempo agregado cuando el ‘Machín’ finiquitó el marcador a favor de los Hammers ante los Toffees, por lo que recuerda perfectamente cómo se dio.

«Era el minuto 94 y sólo vi a Jarrod (Bowen) corriendo con el balón y sí, simplemente corrí. Sentí un poco algo en el tendón de la corva, pero no me importó, simplemente corrí y Jarrod (Bowen) me esperó muy bien hasta el último momento», insistió ante los dolores que ya tenía en las piernas.

«Esperaba el balón un poco más a mi derecha para poder abrir el pie, él la mandó más hacia mi izquierda, así que sólo lo pensé en un segundo y decidí picar el balón«.

Por otra parte, no quiso mojarse de si es el mejor gol de su carrera: «Créeme, es muy diferente, muy diferente. No lo sé, en mi opinión, siempre he dicho que es la mejor liga en el mundo. Así que sí, son momentos increíbles para mí», concluyó.

Hay que recordar que Edson Álvarez ha disputado 31 partidos con la camiseta del West Ham, donde su único gol al momento había sido en la UEFA Europa League ante Friburgo el pasado 14 de diciembre.

Ahora, el ‘Machín’ por fin pudo celebrar en la Premier League, donde el Everton fue la víctima; y su anotación ayudó para ligar victorias.