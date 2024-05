Edinson Cavani anuncia retiro de la Selección de Uruguay previo a Copa América

La Selección de Uruguay se despide de uno de sus mejores delanteros en la historia, Edinson Cavani, quien anunció su retiro previo a la Copa América.

A pesar de que Marcelo Bielsa no ha dado por oficial su convocatoria para el torneo que se disputará en Estados Unidos, hoy se confirmó que no podrá tener a su disposición al ‘Matador’.

Con 136 partidos y 58 goles, el delantero de Boca Juniors ha decidido dar un paso al costado con el combinado charrúa, quien se despide como el segundo máximo goleador con 58, diez menos que el líder histórico, Luis Suárez (68).

Carta de Cavani en su retiro de Uruguay

Fue a través de una publicación que Edinson Cavani informó de su retiro a la selección uruguaya:

«Sólo quiero agradecerte por cada enseñanza que me hiciste vivir en tu proceso. No me quiero extender. Hoy son pocas palabras, pero de sentimientos profundos.

Gracias a cada una de las personas que formaron parte de este camino durante tantos años. Fui y seré siempre un bendecido de haberme puesto esta camiseta para representar lo que más amo en el mundo, mi país.

Fueron sin dudas muchos años preciosos, tendría mil cosas para decir, contar y recordar, pero hoy quiero dedicarme a esta nueva etapa de mi carrera y dar todo donde me toca estar.

Hoy decido dar un paso al costado, pero siempre los seguiré con el corazón latente, como cuando me tocaba salir a la cancha con esta hermosa camiseta.

Les mando un fuerte abrazo a todo mi pueblo. ¡Arriba la Celeste!»

Convocatoria Selección Uruguay para Copa América

Al momento los 14 jugadores con los que cuenta Marcelo Bielsa rumbo a Copa América, recordando que Federico Viñas fue desafectado de la concentración por lesión: