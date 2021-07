Drones y una pantalla gigante: la revolución tecnológica de Mourinho en la Roma

“Usted habla de títulos, y nosotros de tiempo, de proyecto, de trabajo”.

Con esa frase José Mourinho se presentó como el nuevo entrenador de la Roma hace poco más de una semana y ahora, en sus primeros entrenamientos, ha iniciado el proceso que busca convertir al conjunto italiano en una potencia, primero de sui país y luego de Europa. Sin grandes incorporaciones en el mercado de pases, el entrenador ha iniciado su proceso con refuerzos tecnológicos.

El club ha publicado en sus redes sociales un video en el que se ven cómo serán los nuevos trabajos del equipo de cara al arranque de la temporada 2021/22. Ha pedido del técnico portugués un drone se sumó al complejo para filmar todo lo que suceda durante las sesiones de entrenamiento. Pero no solo eso.

Todo lo que este avión no tripulado capture, será transmitido en vivo por una pantalla gigante que fue instalada hace unos días. De esta manera, Mourinho podrá frenar cualquier tipo de ejercicio para mostrarles a sus jugadores cuáles son los errores que están cometiendo y evitar que los repitan. La fe de la afición de la Roma está puesta en Mourinho

El ex entrenador del Real Madrid, Manchester United y Chelsea entre otros ha prometido que trabajará seria y arduamente para llevar a la Roma nuevamente a la gloria, pero anticipó que necesita tiempo para eso. En su primer amistoso, ante el débil ante el Montecatini de la Serie D, su equipo goleó 10-0.

Hasta el momento, la gran incorporación del equipo ha sido la del arquero portugués Rui Patricio, proveniente del Wolverhampton por más de USD 12 millones. Pero el panorama no es demasiado auspicioso con respecto al arribo de más jugadores por lo que Mou deberá arreglárselas con lo que tiene para enfrentar a rivales como el Inter de Milan o al Juventus, que lucharán por el Scudetto.

“Los títulos son palabras, promesas fáciles. Los títulos llegarán. Pero el club no quiere éxitos aislados, quiere llegar a una situación y mantenerse ahí”, lanzó el técnico portugués ante unos 70 periodistas italianos y extranjeros en una multitudinaria rueda de prensa de presentación en Roma. “La palabra ‘tiempo’ a veces no existe en el fútbol, pero aquí existe, es una palabra fundamental”, aseguró, precisando para quienes pudiesen dudarlo que no llegó a la ‘ciudad eterna’ “de vacaciones sino para trabajar”.

La Roma debutará en la Serie A el fin de semana del 21 y 22 de agosto ante la Fiorentina. En le último torneo terminó séptimo y accedió a la Liga Europa Conferencia de la UEFA, certamen internacional que se estrenará esta temporada y cuyo campeón obtendrá boleto para la Europa League 2022/23. Entre los máximos candidatos a ganarla se destaca nada menos que el ex club de Mourinho, el Tottenham Hospur, además del Stade Rennes de Francia y el Unión Berlin de la Bundesliga.

Fuente: Infobae