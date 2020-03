Drew Brees quiere quedarse con los Santos

El mariscal de campo Drew Brees declaró que pase lo que pase quiere regresar para su campaña número 20 como jugador de los Santos de Nueva Orleans de la Liga Nacional de Futbol Americano (NFL).

No tengo intención alguna de irme de aquí (Nueva Orleans). No me importa la oferta que pueda haber o la situación en la que me encuentre. Soy de la “Nación Who Dat” de por vida”, declaró el mariscal de campo que ha sido titular con la franquicia de Luisiana en las últimas 14 temporadas.

A pesar de perderse cinco juegos de campaña regular, Drew Brees lanzó para dos mil 979 yardas tras completar 281 de 378 envíos en la temporada 100 de la NFL con 27 anotaciones y cuatro intercepciones.

El egresado de la Universidad de Purdue es el poseedor de las marcas históricas de más yardas por pase con 77 mil 416, más touchdowns aéreos con 547 y más pases completados con seis mil 867.