Dos testigos dieron a conocer una nueva versión sobre la muerte de Diogo Jota y su hermano

El accidente que le costó la vida a Diogo Jota, futbolista del Liverpool y referente de la Selección de Portugal, y a su hermano André Silva, jugador del FC Penafiel, sigue rodeado de interrogantes. El siniestro ocurrió en la madrugada del 3 de julio en la autovía A-52, a la altura de Cernadilla (Zamora), cuando el Lamborghini Huracán en el que viajaban se salió del curso de la ruta, volcó y se incendió. Ambos fallecieron en el acto.

El informe preliminar de la Guardia Civil, elaborado por la Unidad de Tráfico de Zamora, señaló como causas probables un «exceso de velocidad» y problemas en una de las ruedas del vehículo. Sin embargo, dos testigos que presenciaron los hechos contradicen de forma tajante esta hipótesis.

José Aleixo Duarte, camionero que circulaba por la A-52 minutos antes del accidente, aseguró que los hermanos lo adelantaron a ritmo moderado. “Iban tranquilos, no cometieron ninguna infracción”, explicó al diario luso Correio Da Manha. También señaló el mal estado del asfalto como un factor determinante: “La ruta está llena de defectos, y eso puede haber influido”.

El segundo testigo clave, José Azevedo, no solo presenció el siniestro sino que también intentó colaborar en las tareas de rescate. Grabó imágenes del vehículo en llamas y brindó su testimonio: “No iban a exceso de velocidad. Me adelantaron con calma. Intenté ayudarlos, pero no se podía hacer nada”.

Las diferencias entre el informe oficial y los testimonios se hacen más marcadas al considerar el análisis de Javier López Delgado, presidente de la Asociación de Auditores de Seguridad Vial (Asevi), quien indicó que “fue una conjunción de factores” la que provocó el accidente.

Según López Delgado, hubo marcas de frenada que indican alta velocidad, pero también problemas en la adherencia del asfalto, un posible reventón del neumático y un diseño deficiente de la barrera de contención de la mediana, que en lugar de proteger, pudo haber agravado el impacto.