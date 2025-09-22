Donovan Carrillo logra bronce y boleto a Olímpicos de Invierno

Tras esperar algunos minutos que se hicieron eternos, Donovan Carrillo liberó toda la tensión con un grito.

Luego de ejecutar sus programas corto y libre en el Preolímpico realizado en Pekín, el patinador mexicano logró uno de los cinco boletos para los Juegos Olímpicos de Invierno Milano-Cortina 2026 y la medalla de bronce en la competencia.

“Es lo que soñaba, el objetivo por el que tanto he trabajado, así que estoy feliz de verlo hecho realidad”, aseguró Donovan. “Estoy ilusionado con el próximo capítulo de este viaje”.

Carrillo, de 25 años de edad, completó una magnífica actuación en Pekín al conseguir 222.22 unidades con lo que se convirtió en el segundo mexicano en clasificar a dos justas invernales después de Ricardo Olavarrieta (1988 y 1992).

El triunfo del tapatío en la capital china ejemplifica la evolución que el seleccionado ha tenido los últimos meses. Para alcanzar un segundo boleto olímpico, Donovan enfrentó un cambio de entrenador y de residencia. La metamorfosis fue complicada, pero al final, valió la pena.

“Han sido meses de muchos cambios, no fue sencillo, pero aprendí a disfrutar el proceso y, en consecuencia, los resultados.”

En la rutina libre, Carrillo emergió en el hielo con un traje negro y las melodías de Elvis Presley. El mexicano sufrió algunos tropiezos en su rutina, pero no empañaron la elegancia y la fuerza de sus movimientos.

Su presentación de ayer se sumó al programa corto del sábado, en el que el tapatío se presentó con la canción Hip Hip Chin Chin.

“Intenté luchar por cada elemento y sumar todos los puntos posibles en todos los giros, la coreografía, los pasos, en todo. Al final estoy feliz de que el esfuerzo haya valido la pena y estoy aquí compartiendo este momento con todos estos increíbles patinadores”, dijo el tricolor a los organizadores.

La temporada 2025 ha sido muy productiva para Donovan Carrillo con medallas de plata en el Challenge Cup de Países Bajos y en el Bavarian Open de Alemania.

“Esto es sólo el comienzo. Sé que mi potencial es mucho mayor del que he mostrado aquí. Me siento muy honrado de haber obtenido esa cuota para México, pero tengo potencial para hacer más”, declaró. “Estoy disfrutando de este deporte más que nunca en mi vida”, añadió.

El próximo objetivo del mexicano, entrenado por los canadienses Jonathan Mills y Myke Gillman, será superar la posición 22 obtenida en los Juegos Olímpicos de Invierno Pekín 2022.

Castorena, oro del orbe

Arnulfo Castorena, uno de los seleccionados paralímpicos mexicanos más exitosos, sumó un título mundial a su extenso palmarés al llevarse el primer lugar en la prueba de los 50 metros pecho SB2 en el Mundial de Paranatación Singapur 2025.

El Himno Nacional sonó en el OCBC Aquatic Centre luego de que el tapatío llegara a la meta con un tiempo de 57.41 segundos. El metal dorado de Arnulfo fue el primero para la delegación nacional.

“Tenemos un selectivo el próximo año y próximamente los Juegos Panamericanos. Voy a buscar estar dentro de los primeros lugares para acercarme a la meta de clasificar a los Juegos Paralímpicos de Los Ángeles”, comentó.

Arnulfo, de 47 años de edad, mostró su orgullo por ser la inspiración de las nuevas generaciones.

“Cuando las personas que se te acercan y te dicen ‘quiero ser igual que tú’, esa es la semillita que uno va plantando», agregó el paranadador.

El Mundial de Paranatación, que se celebra del 21 al 27 de septiembre, reúne a 19 seleccionados mexicanos.