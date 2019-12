Dolphins ganan con una jugada nunca antes vista en la NFL

Ya no son el peor equipo en la NFL y a pesar de ya no tener nada que pelear esta temporada, los Dolphins de Miami han mostrado tener un gran corazón por lo que no les importa realizar jugadas espectaculares.

En el duelo ante los Eagles de Filadelfia, armaron una que podría ganar a falta de varios partidos, la jugada de la temporada.

En cuarta y gol en el segundo cuarto, los Dolphins enviaron a su equipo de gol de campo al terreno de juego y cambiaron de su formación tradicional a una que dejó al centro Daniel Kilgore con el pateador de despeje Matt Haack a la mitad del campo y los otro nueve jugadores repartidos a ambos lados del terreno.

Kilgore sacó el balón y Haack corrió hacia su costado izquierdo y cuando los defensivos de Filadelfia se acercaron en busca de la tackleada, lanzó un pase pala al pateador de lugar Jason Sanders, quien atrapó el balón completamente solo en las diagonales para tomar la ventaja temporal 14-13.

La última vez que un especialista completó un pase a otro jugador de equipos especiales fue en el 2004, cuando Chris Mohr lanzó un pase a Jay Feely para pérdida de 2 yardas

Este fue el segundo pase en la carrera de Haack y el primer touchdown en la carrera de ambos jugadores. El primer pase de Haack fue en el 2017 y fue interceptado.

Después, los Eagles le dieron la vuelta al marcador y estuvieron 28-14 en el tercer cuarto, pero los Dolphins mostraron la garra y de la mano de Fitzpatrick, que lanzó más de 300 yardas se llevaron la victoria 37-31.

Fuente: Vanguardia