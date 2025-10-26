Dodgers vencen 5-1 a los Blue Jays y se iguala la Serie Mundial 2025

El japonés Yoshinobu Yamamoto montó una exhibición de dominio desde el montículo y lanzó el partido completo, mientras que Will Smith disparó un cuadrangular y remolcó tres carreras para que Los Angeles Dodgers vencieran 1-5 a los Toronto Blue Jays e igualaran a un triunfo por bando la Serie Mundial 2025 de las Grandes Ligas.

Los Dodgers, cuyo objetivo es retener el campeonato de la MLB, vencieron en uno de los dos partidos disputados en el Rogers Centre de Toronto y ahora se marchan al Dodger Stadium de Los Ángeles, donde a partir del lunes disputarán tres juegos consecutivos del Clásico de Otoño, que se disputa al mejor de siete encuentros.

Yamamoto (1-0), quien venía de lanzar juego completo ante los Cerveceros de Milwaukee en la Serie de Campeonato de la Liga Nacional, logró establecerse en el montículo para completar las 9 entradas del encuentro, en el que permitió 4 imparables y 1 carrera, mientras recetó 8 ponches, en una labor en la que retiró de manera consecutiva a los últimos 19 bateadores que enfrentó.

Los Dodgers inauguraron el marcador en la misma primera entrada cuando, con dos outs, Freddie Freeman conectó un doble y anotó por sencillo al jardín central de Smith ante el derecho Kevin Gausman, quien inició el juego por los Blue Jays.

Los de Toronto amenazaron con igualar el marcador en el cierre de ese primer episodio, luego de colocar hombres en primera y tercera sin outs, pero Yamamoto se recuperó ponchando al dominicano Vladimir Guerrero Jr., dominó con línea a la inicial al mexicano Alejandro Kirk y ponchó a Daulton Varsho para completar la entrada sin permitir anotaciones.

Los Blue Jays empataron las acciones 1-1 en el tercer acto, cuando tras el sencillo de Guerrero Jr., Kirk conectó un elevado de sacrificio que permitió a George Springer anotar desde la antesala.

Los Dodgers volvieron a tomar la delantera (1-2) en el séptimo acto, cuando Smith acabó con una cadena de 17 bateadores retirados de manera consecutiva por parte de Gausman, al disparar un cuadrangular que dejó el terreno del Rogers Centre por la banda del jardín izquierdo.

El ataque del conjunto de Los Ángeles continuó en ese séptimo episodio, cuando luego de dos outs, Max Muncy castigó a Gausman con el segundo vuelacercas de la entrada, un tablazo que también se fue por encima de la pared del bosque izquierdo, para ampliar la ventaja a 1-3.

Los campeones defensores de la MLB anotaron dos vueltas más en la octava entrada, cuando con las bases llenas el relevista Jeff Hoffman realizó un picheo descontrolado, que permitió avanzar hasta el plato al cubano Andy Pagés.

La quinta anotación de los Dodgers fue remolcada por Smith, quien conectó un rodado para out forzado en la segunda almohadilla, lo que le brindó el espacio al japonés Shohei Ohtani de anotar desde la tercera base.

Gausman (0-1) le proporcionó una salida de calidad a los Blue Jays, en la que completó 6.2 entradas de 4 imparables y 2 carreras, además ponchó a 6 bateadores, pero terminó cargando con la derrota por los locales.

El juego 3 de la Serie Mundial 2025 se realizará este lunes 27 de octubre en el Dodgers Stadium de Los Ángeles, California, a las 18:00 h tiempo del Centro de México.

Con información de EFE