Dodgers usará parche con No. 34 en Serie Mundial en memoria de Fernando Valenzuela

Los Angeles Dodgers anunciaron que utilizarán en el hombro izquierdo de los uniformes un parche con el número 34 en el interior durante la Serie Mundial en homenaje al exlanzador y leyenda del equipo, el mexicano Fernando Valenzuela, que falleció el pasado 22 de octubre a los 63 años.

In memory of our hero Fernando Valenzuela, the Dodgers will wear this uniform patch during the World Series and throughout the 2025 season. pic.twitter.com/7HozGMf2Tr

— Los Angeles Dodgers (@Dodgers) October 24, 2024