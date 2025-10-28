Dodgers gana el tercer juego de la Serie Mundial en 18 entradas con un cuadrangular de Freeman

Con un jonrón de Freddie Freeman, los Dodgers de los Ángeles, campeones vigentes vencieron 6-5 a los Azulejos de Toronto en 18 entradas, para empatar el juego más largo en una Serie Mundial, que no se repetía desde el 2018. La hazaña se vivió ayer en el tercer juego que se disputó en la casa de la novena californiana, dejando en su favor la ventaja 2-1.

La última vez que un juego del Clásico de Otoño se fue a extra innings en el Dodger Stadium se disputaron 18 entradas.

Con un Shohei Ohtani en su papel dictador intratable y el mexicano Alejandro Kirk en plan grande, angelinos y canadienses ofrecieron a los más de 50 mil aficionados, un espectáculo inigualable de casi siete horas.

Ohtani conectó dos jonrones e igualó un récord de 119 años en las Grandes Ligas con cuatro hits de extrabase en el tercer juego de la Serie Mundial, ofreciendo otra actuación histórica de postemporada en el Dodger Stadium.

El japonés concretó su sexto jonrón en los últimos cuatro juegos de los Dodgers, e igualó los ocho jonrones de Corey Seager en 2020, la mayor cantidad de vuelacercas para un jugador de los Dodgers en una sola postemporada. Está a dos del récord de Randy Arozarena de jonrones en una postemporada.

Sus 4 extrabases igualaron la marca de Frank Isbell (Juego 5, 1906) como la mayor cantidad en un solo partido de Clásico de Otoño. También es el primer jugador con tres juegos multijonrones en una postemporada.

Teoscar Hernández y Shohei Ohtani lograron dos jonrones en la segunda y tercera entrada respectivamente, lo que le dio una temprana ventaja a los anfitriones por 2-0, para júbilo de la afición en el inmueble angelino.

En el siguiente rollo el Dodger Stadium enmudeció. Con un cuadrangular de tres carreras, el mexicano Alejandro Kirk protagonizó la voltereta de su equipo para irse al frente 3-2. El de Tijuana, que en el juego 1 se convirtió en el primer mexicano que anota un jonrón en un Clásico de Otoño, logró su segundo vuelacercas en la Serie y el quinto en la postemporada.

Kirk, de 26 años de edad, se convirtió en el primer jugador tricolor con dos jonrones en una Serie Mundial.

En ese mismo episodio, Andrés Giménez mandó un fly de sacrificio al jardín central y Addison Berger anotó en «pisa y corre» para aumentar la ventaja de los canadienses (4-2).

Un doblete de Ohtani en la quinta entrada mandó a la registradora a Kiké Hernández para que los angelinos recortaran distancias (3-4). Freddie Freeman conectó de hit envió al japonés a zona de anotación para empatar el juego a 4 carreras.

En la fatídica Bo Bichette envió un sencillo profundo a jardín derecho y Vladimir Guerrero llegó a home para que Toronto recuperara la ventaja de manera momentánea.

Otra vez el fenómeno japonés. El pelotero asiático conectó un jonrón solitario contra Seranthony Domínguez para concretar su segundo palo en solitario en medio del jardín izquierdo e igualar nuevamente la pizarra en la séptima.

En el décimo inning los Dodgers evitaron la conversión de los Azulejos para mantener la pizarra y los números se mantuvieron iguales hasta el rollo 18.