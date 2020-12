Doctora con covid-19 lanza SOS poco antes de morir exigiendo un mejor trato para los afroamericanos enfermos

Susan Moore, una doctora estadounidense de Indianápolis que enfermó por coronavirus publicó en su cuenta de Facebook una sentida grabación en la que denunciaba el trato hospitalario que reciben los afroamericanos con coronavirus, ella incluida. Dos semanas después, la mujer sucumbió a la enfermedad.

En el video, la mujer dice no confiar en el hospital, expresa su deseo de ser transferida, y comenta que le dijeron que iban a enviarla a casa pese a que estaba gravemente enferma. Moore denuncia que sus síntomas fueron ignorados, minimizados y desestimados, por lo que tuvo que lanzar un video rogando a sus compañeros médicos para que la ayudaran a salvarse. “¿Por qué tengo que demostrar que hay algo mal conmigo para que mi dolor sea tratado?”, escribió Moore en Facebook.

“Así es como las personas negras muerencuando las envías a casa y no saben cómo luchar por sí mismos”, dijo la mujer. Además, añadió que médicos querían enviarla a casa a las diez “en plena oscuridad”.

“Debía de hablar con alguien, tal vez con un medio de comunicación, con alguien, para que la gente sepa cómo estoy siendo tratada en este lugar”, comentó Moore.

La mujer no recibió medicamentos para paliar su dolor hasta que se le hicieron más pruebas que mostraron un empeoramiento de su situación. Tuvo que hablar con el médico jefe del hospital para obtener el tratamiento que necesitaba y, más tarde, recibió finalmente un nuevo plan de atención de un neumólogo.

La mujer fue transferida a otro hospital, pero sucumbió a la enfermedad este martes, 22 de diciembre.

Dr. Susan Moore died today from COVID, but HOW she died is unacceptable. She posted a video to Facebook from an Indiana hospital days before her death about mistreatment. "This is how black people get killed when you send them home and they don't know how to fight for themselves" https://t.co/iSF8rs7qmI pic.twitter.com/3a8qE6DhN3

— Cleavon MD (@Cleavon_MD) December 22, 2020