Djokovic y Nadal se citan en semifinales de Roland Garros

El histórico duelo entre Novak Djokovic y Rafael Nadal tendrá su capítulo 58 el próximo viernes por un puesto en la final de Roland Garros, un torneo que este miércoles se quedó sin su actual campeona, la polaca Iga Swiatek.

Nadal, que busca su 14º título en París y su 21º título de Grand Slam, logró el pase tras derrotar en cuartos al argentino Diego Schwartzman por 6-3, 4-6, 6-4 y 6-0, mientras que en el turno nocturno Djokovic superó al italiano Matteo Berrettini por 6-3, 6-2, 6-7 (5/7) y 7-5.

Será el 58º enfrentamiento entre las dos estrellas del tenis, un clásico que por ahora domina el serbio por 29 a 28, aunque el español ganó los dos últimos.

El último partido entre ambos en París fue la final de Roland Garros de 2020, en la que Nadal arrolló a Djokovic (6-0, 6-2 y 7-5).

El único enfrentamiento en 2021 fue hace unas semanas en la final del Masters 1000 de Roma, también en polvo de ladrillo, y la victoria volvió a ser para el español, por 7-5, 1-6, 6-3.

– Duelo nº 58 entre ambos –

Pocos jugadores han conseguido ganarle aquí, pero el nivel de tenis que he jugado en las últimas semanas en Roma, Belgrado y aquí me dan confianza para pensar que puedo ganar”, declaró.

Nadal sufrió ante Schwartzman durante los primeros dos sets y medio, pero con 3-4 en el tercero a favor del ‘Peque’, el número 3 del mundo puso una marcha más y encadenó nueve juegos consecutivos para sellar su 105ª victoria en 107 partidos disputados en París.

Fue una tromba, no me dejó jugar prácticamente ningún punto. Cada bola que no era muy buena mía, él hacía ‘winner’ tras ‘winner'”, admitió Schwartzman para explicarse lo ocurrido desde el final del tercer set.