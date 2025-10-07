Djokovic vence a Munar y avanza a cuartos del Masters de Shanghái

Pekin. El astro serbio Novak Djokovic venció hoy por 6-3, 5-7 y 6-2 al español Jaume Munar y escaló a los cuartos de final del Master Shanghái.

De 38 años, el máximo ganador histórico del torneo con cuatro trofeos, necesitó un esfuerzo de dos horas y 40 minutos para doblegar a Munar, una de las raquetas más estables de los últimos años.

La estrella de Belgrado recibió múltiples asistencias médicas durante el match, y por el pase a las semifinales rivalizará ante el belga Zizou Bergs, quien remontó frente al canadiense Gabriel Diallo con parciales de  3-6, 7-5 y 7-6(8).

Djokovic  no celebra un triunfo de este nivel desde el Masters de París en  2023.

El otro asegurado entre los ocho mejores de la justa china es el danés Holger Rune, que doblegó por 6-4, 6-7 y 6-3 al francés Giovanni Mpetshi Perricard.

Tras el retiro del italiano Jannik Sinner en tercera ronda, el torneo  tendrá nuevo monarca. En competencia permanecen estrellas como Djokovic, Rune, el australiano Alex de Miñaur y el italiano Lorenzo Musetti, todos en el top 10 del ranking.

