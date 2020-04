Djokovic se opone a la vacuna contra el Covid-19

El tenista serbio Novak Djokovic, número uno del ranking ATP, manifestó su oposición a las vacunas, ante la posibilidad de que se descubra una contra la Covid-19 y se vuelva obligatoria, y reconoció que no le gustaría que nadie le “obligase” a ponérselas “para poder viajar”, además explicó que si eso se vuelve una condición indispensable tendrá que tomar “una decisión”.

Personalmente, me opongo a la vacunación y no quisiera que alguien me obligase a vacunarme para poder viajar. Pero si se vuelve obligatorio, ¿qué pasará? Tendré que tomar una decisión”, señaló en un chat en la red social Facebook con otros deportistas serbios.