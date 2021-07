Djokovic pone en duda su presencia en Juegos Olímpicos

Novak Djokovic declaró que las opciones de que participe en los Juegos de Tokio están “al 50%”, este domingo tras conquistar Wimbledon, su 20º título del Grand Slam, con el que iguala el récord de Roger Federer y Rafael Nadal.

Mis planes siempre fueron participar en los Juegos Olímpicos. Pero ahora tengo dudas. Es un 50% después de lo que he escuchado en los dos últimos días”, señaló el tenista serbio, haciendo referencia a la situación sanitaria en Japón, con un aumento de los casos de covid-19.

La decisión de que los Juegos se celebren a puerta cerrada, tomada esta semana, “no es una buena noticia”, dijo Djokovic. “Estaba muy decepcionado cuando lo escuché”, añadió.

He escuchado también que habrá muchas restricciones en la Villa Olímpica. Es posible que no estemos autorizados a ver a los otros deportistas en competición. No puedo tener a mi encordador conmigo y es un elemento muy importante en mi equipo”, argumentó el jugador de 34 años.