Director Técnico de El Salvador ofrece disculpas por comportamiento de su afición en partido contra México

El entrenador de El Salvador, Hugo Pérez, pidió disculpas por el comportamiento de su afición, durante el partido entre México y la Selecta, que se disputó en el estadio Cuscatlán.

“Es lamentable, como salvadoreño, nosotros debemos de respetar a cualquier rival. No estoy a favor de nada de lo que se hace, porque creo que debemos ser más cuidadosos, respetuosos hacia las selecciones que vienen. Eso no quiere decir que todos somos iguales en El Salvador, aquí hay gente educada, culta, les pido perdón a nombre de mi selección y de El Salvador, debemos de cambiar y estoy en contra de eso”, comentó Hugo Pérez, entrenador de la selección de El Salvador y ex visor del Tricolor.

Durante el partido, los aficionados locales lanzaron objetos en contra de los jugadores mexicanos y el cuerpo técnico que estaba en la cancha del Cuscatlán.

También, en los accesos, se detectaron grupos de aficionados que intentaron ingresar al inmueble con “explosivos” y debajo de los asientos del estadio había piedras escondidas, que tuvieron que ser retiradas para evitar un incidente durante el partido entre El Salvador y México.

Protección Civil de El Salvador también reportó que se escondieron barriles de cerveza en el estadio Cuscatlán, a pesar que estaba prohibida la venta de bebidas alcohólicas, en un inmueble que contó con más de 30 mil personas en las gradas.

Sobre el arbitraje, el entrenador de El Salvador evitó hablar y se limitó a comentar que su equipo debe de aprovechar la fecha FIFA de noviembre para regresar a la pelea por uno de los tres lugares que dan el pase a la Copa del Mundo o ese cuarto puesto, que tiene como premio un repechaje rumbo a Catar 2022.