“Dirán y este pin… mexicano quién será”: así se presentó Nacho Ambriz ante jugadores del Huesca

Ignacio Ambriz compartió en conferencia de prensa desde España, que su presentación frente a sus nuevos jugadores como técnico del Huesca de la Segunda División, tuvo que hacerla fiel a su estilo, pues a una década de haber regresado a México, pocos lo recuerdan como auxiliar de Javier Aguirre y como estratega en la Liga MX, los jugadores no tienen ninguna referencia ante la falta de mercado que tienen el balompié azteca.

“Les diré tal cual les dije. Yo soy Nacho Ambriz. A lo mejor ni me conocen y dirán “y este pinche mexicano quién será”, dijo entre sonrisas el extécnico de León, con quien logró su primera liga en México.

Además, agregó que desde el primer día ha sido frontal con sus nuevos jugadores y celebró que estos empiecen a asimilar poco a poco el estilo de juego que desea impregnar en la plantilla para obtener el regreso a la Primera División.

“Les dije que me gusta el orden y la intensidad. Soy un obsesionado de la posesión, necesitamos jugar bien al futbol y entregaré herramientas. Es muy larga la liga. Les dije las cosas de manera frontal. Soy de decir las cosas como las he aprendido con 56 años de vida y no me voy por las ramas. Ellos lo han entendido bien y la parte humana me acerco individualmente preguntando dónde se sienten cómodos”, comentó.

Nacho Ambriz reconoció que su llegada al Huesca se dio gracias a tres recomendaciones, dos de estas provenientes de técnicos que enfrentó en México y una más por un directivo que había en el Osasuna, donde fue auxiliar del ‘Vasco’ Aguirre.

“Cuando regreso hay tres opiniones de Míchel González, Pablo Guede y también Ángel Martín González, que era el director deportivo de Osasuna y ahora es director deportivo de Getafe y así hemos llegado. No me apena decirlo, pero no ven nuestro futbol”, expresó.

En conferencia de prensa con medios de comunicación mexicanos, Ambriz fue contundente al señalar que “no nos ven a los técnicos mexicanos, es la realidad. No es una liga que se vean los juegos cada ocho días y desde que vine a trabajar me tuve que desvelar para ver uno o dos juegos. Ahora a través de internet ves mucho y Javier lo ha declarado, no somos vistos. Javier dirige el Mundial y lo conocen del Osasuna y le llaman, pero en general no nos ven”.