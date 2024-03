Diego Cocca es claro sobre México vs Estados Unidos: «Si juegan en un mes, también va a ser humillación»

Ayer fue humillación. Hoy es humillación. Y mañana mismo, sería también humillación. Ese es el resumen de las palabras que se leerán sobre Diego Cocca y lo que pasó con la Final perdida por Selección Mexicana ante Estados Unidos en Nations League de Concacaf. El ex técnico de México habló del fracaso que recién comete su sucesor, Jaime Lozano.

El estratega no apunta a Jimmy Lozano como culpable, pero sí a lo que ha sido un gran trabajo de toda la Federación Estadounidense de Futbol, lo cual no puede decirse lo miso de la FMF, que hoy tiene como mandamás a Juan Carlos ‘La Bomba’ Rodríguez.

Diego Cocca no ve sorpresas en el 2-0 de México vs Estados Unidos

Durante una charla con David Faitelson en TUDN, el ex DT de Tigres y Atlas, y que fue echado del Tricolor con apenas cuatro meses en el cargo, habló de no sorpresas en el resultado entre su ex conjunto nacional y Team USA, y es que recuerda que desde hace tres años no se le gana al cuadro de las Barras y las Estrellas, por lo que no veía cómo se le ganaría solo por cambiar de DT en México, y cómo podría suceder algo diferente en un futuro próximo.

Ayer también fue humillación y si juegan dentro de una semana, 20 días, un mes, también va a ser una humillación. Es perder un partido contra un rival que hoy está mejor porque hay una Selección Mexicana que para mí está perdida en que no sabe cuáles son sus puntos fuertes, hay una confusión. Tú no puedes jugar de igual a igual con Estados Unidos. La parte física se puede controlar, se puede ver, se puede medir. El último mundial el equipo que más corrió fue Estados Unidos, si te pones a competir de igual a igual y a correr con Estados Unidos lo más probable es que pierdanDiego Cocca en TUDN

Proceso largo, el acuse de recibo de Diego Cocca para Femexfut

Cocca vuelve a reiterar, ahora en esta entrevista con Televisa Deportes y su polémico periodista, que a él le faltó poder tener un proceso largo, ya que en cuatro meses son pocos los resultados que se podrían ver, pero no tiene duda que tenía toda una planeación hecha para ver resultados con el equipo nacional de México.

«Empecé un proceso donde queríamos mejorar un montón de situaciones y el cambio implica incomodidad. Vas a tener que estar preparado para cambiarlo y convencido de que ese cambio nos va a beneficiar a todos y va a haber conflicto, jugadores que no les va a gustar trabajar mucho tiempo, jugadores que no les va a gustar no tener descanso, vacaciones, otras mentalidad, pero hay que pasarlo. Por eso hablamos de proceso, de transformaciones y la verdad que en cuatro meses en una Selección Mexicana es nada. Creo que con el jugador con el que más tiempo tuve fueron 3 o 4 días».

Cocca fue despedido tras perder un Clásico de Concacaf en semifinales de Nations League con Estados Unidos, lo que fue apenas su séptimo encuentro al frente del Tri. Después en un video, Juan Carlos Rodríguez daba a conocer su cese, y con ello, se decantaría el nuevo organigrama de FMF, con Jaime Lozano como DT, que tampoco pudo ganar la Nations League, otra vez para el ‘Gigante de Concacaf’, Estados Unidos.

«Era lo normal que se podía perder con Estados Unidos, estaba dentro de lo normal cuando todo el contexto era si pierde con Estados Unidos se tiene que ir el técnico, pero si esto es lo normal ‘denme un tiempo para cambiar cosas’ y seguramente cuando nos podamos enfrentar a potencias hacer un buen planteamiento», se lamenta.