Detroit vence a Cleveland y avanza a la serie divisional contra Marineros

Cleveland. Dillon Dingler despachó un jonrón en la sexta entrada, Wenceel Pérez impulsó dos anotaciones dentro del racimo de cuatro en la séptima y los Tigres de Detroit vencieron ayer 6-3 a los Guardianes de Cleveland para avanzar a la serie divisional de la Liga Americana.

Se trata de la segunda temporada consecutiva que los Tigres ganan una serie de comodines como visitantes. Detroit viajará a Seattle para iniciar una serie divisional a partir de este sábado.

Los Marineros, campeones del Oeste de la Liga Americana y segundos sembrados, ganaron cuatro de los seis encuentros de la temporada regular contra los Tigres, que obtuvieron el tercer comodín.

El astro dominicano José Ramírez aportó un sencillo remolcador para Cleveland en el cuarto episodio, pero la suerte de los Guardianes quedó sellada cuando Detroit armó su rally en el séptimo.

Los Guardianes, campeones de la Central de la Liga Americana, estaban 15 juegos y medio detrás de Detroit a principios de julio antes de completar la mayor remontada en la historia de la división o liga en las mayores.

No obstante, se quedaron sin fuerzas en la serie al mejor de tres, ya que Detroit pasó página después de registrar el segundo peor récord en las mayores en septiembre (7-17).

El juego estaba empatado 1-1 con dos outs en la sexta entrada cuando Dingler prendió un cambio elevado de Joey Cantillo en cuenta de 1-1 y lo envió 401 pies a las gradas en el jardín izquierdo-central para poner a los Tigres al frente.

Detroit luego amplió la ventaja en la séptima al enviar a diez bateadores al plato y anotar cuatro veces.

Con un out y las bases llenas, el dominicano Pérez conectó un sencillo al jardín derecho ante Erik Sabrowski para impulsar al puertorriqueño Javier Báez y Parker Meadows. Hunter Gaddis entró y permitió hits impulsadores a Spencer Torkelson y Riley Greene, que trajeron al plato a Kerry Carpenter y Pérez.

Kyle Finnegan se llevó la victoria, retirando a los cuatro bateadores que enfrentó. Cantillo cargó con la derrota.

En tanto, Pete Crow-Armstrong conectó un sencillo impulsor ante un titubeante Yu Darvish, y los Cachorros de Chicago maniataron a Fernando Tatis Jr. y los Padres de San Diego para conseguir una victoria 3-1 en el decisivo tercer juego de su serie de comodines de la Liga Nacional.

Respaldados por una ruidosa multitud de 40 mil 895 personas en el Wrigley Field, Chicago mostró su brillante defensa para avanzar en la postemporada por primera vez desde 2017.

Michael Busch conectó un jonrón solitario, y Jameson Taillon lanzó cuatro innings en blanco antes de que el mánager Craig Counsell utilizara cinco relevistas para cerrar el encuentro.

El próximo enfrentamiento para Chicago será contra Milwaukee, el campeón de la División Central de la Liga Nacional, en una serie divisional al mejor de cinco partidos que arrancará el sábado.