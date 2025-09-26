Detroit Tigers gana y empata a Cleveland Guardians en cima divisional

A diferencia de la mayoría de las cosas asociadas con el beisbol, un suspiro colectivo y temprano desde el dugout es inconmensurable, pero eso no significa que no haya sucedido para los Detroit Tigers el jueves.

Detroit frenó una racha de ocho derrotas consecutivas con dos jonrones en la primera entrada de una victoria por 4-2 contra los Cleveland Guardians, incluyendo un jonrón de Jahmai Jones al abrir el inning.

«Poner la energía y encender esa chispa desde el principio fue fundamental», dijo Jones después de que los Tigers lograran otro empate con los Guardians en la cima de la División Central de la Liga Americana. «Todos entienden la importancia de estos últimos juegos».

Son especialmente importantes para los Tigers que intentan evitar una caída histórica que lo deje fuera de la postemporada después de tener la división aparentemente asegurada semanas atrás. Su mala racha ha sido igualada por una seguidilla ganadora de los Guardians, lo que les ha permitido superarse mutuamente en el standing el miércoles, solo para que los Tigers se reencontrarn con los Guardians el jueves.

«Todos necesitan ver un poco de positivismo en el juego», dijo el manager de los Tigres, AJ Hinch. «Somos humanos. Nos alimentamos de muchas cosas, incluyendo las buenas. Por supuesto, todos respiramos juntos».

Dos bateadores después del jonrón de Jones, Wenceel Pérez hizo lo mismo, dándole una ventaja al abridor Troy Melton antes de que subiera al montículo.

«Ése es el comienzo ideal cuando juegas de visitante», dijo Melton.